Карун Чандок: «Алонсо громче всех кричал, что нужно убрать зону DRS. «Альпин» выиграл от решения больше других»

Экс-пилот «Формулы-1» Карун Чандок рассказал, как принималось решение убрать одну из зон DRS в Мельбурне.

Гонщики провели пятничные заезды перед с четырьмя зонами DRS, однако в субботу использовали всего три. По словам Чандока, активнее других за отказ от новой зоны активации заднего антикрыла выступал пилот .

«Я поговорил с несколькими руководителями команд, и они были не очень довольны. Им сообщили за 20 минут до [третьей] практики. Кто-то может сказать: «Подумаешь, пилоты просто кнопку нажимают». Но это оказывает огромное влияние на настройки – если DRS используется, болид меньше подскакивает. Поэтому в невыгодном положении оказались команды с сильным эффектом галопирования – и так далее.

Один из руководителей довольно откровенно сказал мне, что Фернандо Алонсо громче всех кричал на брифинге пилотов. Он говорил: «Это вопрос безопасности, нужно избавиться от зоны DRS». Дело в том, что «Альпин» использует аэродинамическую конфигурацию с низкой прижимной силой и больше других выигрывает в случае закрытого крыла. У команды меньше проблем с галопированием.

Многие были недовольны тем, что зону DRS убрали», – поделился информацией эксперт Sky Sports.

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