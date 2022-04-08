Даниэль Риккардо: «Надеюсь, соперники не слишком шифруются, и «Макларен» останется в топ-10»

оптимистично настроен после первых сессий домашнего Гран-при.

По итогам пятничных практик в Австралии Риккардо и его напарник по не выпадали из топ-10. В первой тренировке Ландо стал пятым, уступив только пилотам «Феррари» и «Ред Булл».

«Надеюсь, соперники не слишком шифруются.

Ощущения в машине хорошие. Думаю, после обеда мы нашли хорошие настройки. В первой части сессии на «медиуме» я был особенно доволен, но, думаю, на «софте» мы выжали меньше, чем могли. От этих шин мы ждем большего, а в остальном я работал фактически на пределе. Вряд ли у меня в запасе есть лишняя секунда, но, конечно, мы постараемся немного улучшить скорость по ходу уик-энда», – сказал Риккардо.

Австралиец прокомментировал изменения конфигурации трассы :

«Да, мне понравилось. Было весело. Наверное, шестой поворот – мой любимый. Он очень быстрый и профилированный, на выходе ты заезжаешь на поребрик. Не знаю, просто веселый поворот. Думаю, всем гонщикам он понравился.

11-й поворот совсем другой, гораздо более остроугольный и кочковатый. Проезжать его труднее. Я доволен трассой. Надеюсь, мы останемся в топ-10 и проведем уик-энд успешно».

Обновления перед Гран-при Австралии: «Феррари» привезла новый диффузор, «Ред Булл» – торцевую пластину переднего крыла

Гран-при Австралии-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Алонсо – 4-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram