Гельмут Марко: «Пока проигрываем «Феррари» много времени на третьем секторе»

Советник подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии.

«Нужно посмотреть, как будет улучшаться состояние трассы. В данный момент мы проигрываем слишком много времени на третьем секторе. В первой практике Сайнс там был быстрее Макса сразу на 0,8 секунды.

Поначалу Макс выбрал вариант настроек со слишком низким уровнем прижимной силы. Проблема была в этом. И сейчас нам предстоит сделать выбор относительно того, каким путем пойти: больше прижимной силы и меньше скорости на прямых или оставить все как есть.

При этом мы знаем, что болиду «Феррари» почти не требуется времени для прогрева шин, соперники сразу демонстрируют очень высокую скорость. Но, как бы то ни было, все уже увиденное пока не очень сильно нас беспокоит», – рассказал Марко.

Трек «Ф-1» в Австралии пересобрали под обгоны: минус самая медленная часть и 5 секунд с круга, плюс 4 зоны для атак

Гран-при Австралии-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Алонсо – 4-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram