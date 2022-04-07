Валттери Боттас о Гран-при Австралии: «Лично меня устраивают четыре зоны DRS, все нормально»

Пилот поделился мнением о том, как на проведение повлияет наличие сразу четырех зон DRS на трассе.

«Думаю, это сделает гонку очень интересной в плане тактики. В сражении с другими гонщиками ты должен быть уверен, что при совершении обгона имеешь достаточное преимущество в скорости. Что у тебя хватает скорости и пространства, чтобы совершить обгон.

В особенности это касается борьбы на трассе ближе к концу гонки. В целом такое количество зон DRS просто немного меняет ситуацию – в том смысле, что возможности для обгонов точно будут появляться. Так что лично меня устраивают четыре зоны DRS, все нормально», – рассказал Боттас.

Трек «Ф-1» в Австралии пересобрали под обгоны: минус самая медленная часть и 5 секунд с круга, плюс 4 зоны для атак

Данные на руле пилотов «Ф-1» во время гонки: половина экрана – огни прогрева шин, топливо, почти незаметный спидометр

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