Том Коронель: «Ред Булл» удалось сократить вес болида примерно на 7 кг»

Нидерландский гонщик поделился мнением о том, как на старте сезона разворачивается борьба между и .

Леклеру удалось выиграть стартовую гонку сезона в Бахрейне, а в Саудовской Аравии Ферстаппен отыгрался и одержал победу, опередив гонщика «Феррари» на трассе.

«Насколько я могу судить, пока болид «Феррари» работает лучше, чем у «Ред Булл». На первую гонку сезона Макс пришел с ножом, а Шарль с пистолетом. Теперь же они оба вооружены одинаково. Я знаю, что у «Ред Булл» было определенное отставание, но сейчас им, судя по всему, удалось его отыграть. Это отличные новости, теперь Макс может бороться.

Вообще, оценивая разные болиды, я могу сказать, что вес машины – это все. Чем легче болид – тем проще тебе на торможениях, тем проще во время ускорений. Вы и сами видите, насколько разное время на круге показывают болиды с полными и пустыми баками.

Из очень надежных источников я слышал о том, что в «Ред Булл» за последние недели удалось устранить 75 процентов проблем. Вес болида сократился примерно на 7 кг. Насколько я понимаю, они облегчили днище болида и ряд других деталей.

У нас, в туринговых чемпионатах, снижение веса машины на 10 кг дает выигрыш примерно 0,1 секунды на круге. А болиды «Формулы-1» намного легче, так что и разница в скорости (при снижении веса) увеличивается вдвое.

Если болид «Ред Булл» стал быстрее на 0,2 секунды, то в Саудовской Аравии на дистанции гонки в 50 кругов Ферстаппен бы выиграл 10 секунд. Примерно так это и рассчитывается», – рассказал Коронель.

«Феррари» – ракета с огромным полем настроек, а «Ред Булл» тяжелее, быстрее на прямых и готовит обновления за миллионы евро

Болид «Ред Булл» эффективнее «Феррари» – доказывает разница задних антикрыльев. Потому Ферстаппен быстрее на прямых

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