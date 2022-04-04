Зак Браун: «Предпочел бы календарь «Ф-1» из 21-22 гонок: 17-18 постоянных Гран-при, 7-8 проводятся раз в 2 года»

Исполнительный директор «Макларена» предлагает ввести чередование некоторых этапов «Формулы-1».

В этом году «Ф-1» планирует провести рекордные 23 гонки. Браун считает, что имеет смысл снизить количество этапов за сезон с помощью ротации.

«Если бы я мог взмахнуть волшебной палочкой, то предпочел бы календарь из 21 или 22 гонок. 17-18 постоянных этапов и семь-восемь Гран-при с чередованием. Я считаю, если «Ф-1» хочет расти, то чем больше качественных рынков, тем лучше. Было бы здорово присутствовать на 30 рынках, но проводить при этом 21-22 гонки за год.

Сейчас мы присутствуем на приоритетных и второстепенных рынках. Возможно, второстепенные рынки должны проводить гонки раз в два сезона», – заявил Браун.

Зак рассказал, как относится к тому, что в следующем году «Ф-1» проведет три этапа на его родине – , Майами и Лас-Вегаса:

«Это три потрясающих места. Почти идеальный календарь с точки зрения Америки».

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