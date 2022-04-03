Гельмут Марко: «Выступая за нынешний «Астон Мартин» Феттель вряд ли будет сильно мотивирован»

Советник «Ред Булл» считает, что может потерять мотивацию, учитывая слабую форму в нынешнем сезоне.

Феттель пропустил два стартовых этапа сезона из-за ковида и дебютирует в чемпионате на предстоящем Гран-при Австралии.

«Если ты даже просто не борешься за очки, гонщику бывает сложно найти мотивацию в такой ситуации. Однако мотивированный Феттель – за рулем машины, способной бороться за очки и возможно даже подиумы, – по-прежнему очень быстр. Что мы видели в прошлом году в Баку и Монако.

Однако в данный момент выступая за «Астон Мартин», учитывая текущий уровень команды, Феттель вряд ли будет сильно мотивирован. Мы с Себастьяном поддерживаем связь. Но общаемся мы обычно на темы, далекие от «Формулы-1», – рассказал Марко.

Также австриец исключил возможность возвращения Феттеля в – ранее «Торо Россо», чтобы завершить карьеру в той же команде, в которой ее начал:

«Не думаю, что мы когда-нибудь получим от Феттеля такой запрос. Как я уже неоднократно говорил, осуществить такое не представляется возможным».

«Феррари» – ракета с огромным полем настроек, а «Ред Булл» тяжелее, быстрее на прямых и готовит обновления за миллионы евро

У «Мерседеса», похоже, провал еще и с мотором. Но исправлять его поздно – шанс на спасение сезона остался только в крыльях

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