Валттери Боттас: «Ф-1» пообещала в будущем проводить Гран-при там, где обеспечат 100-процентную безопасность»

Валттери Боттас сообщил, что обсудит будущее .

Одной из главных новостей этапа в Джидде стало попадание ракеты йеменских хуситов по нефтяному объекту в относительной близости от трассы. «Ф-1» решила продолжить заезды, однако следующие Гран-при Саудовской Аравии теперь под вопросом.

«Уик-энд получился непростым, определенно. Мы достаточно долго обсуждали ситуацию, а в каких-то странах в переговорах нет необходимости.

«Ф-1» пообещала рассмотреть все свои мероприятия, в том числе и это, чтобы мы приезжали туда, где могут всегда гарантировать 100-процентную безопасность», – заявил пилот .

Боттас также прокомментировал позицию Ассоциации гонщиков Гран-при, которая поддержала решение «Ф-1»:

«Есть ощущение, что в данный моменты мы едины. Какие бы проблемы ни возникали, мы можем их рассмотреть и дать свою оценку. Это здорово, хотя и нет гарантий, что наши выводы всегда оказывают влияние».

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

Валттери Боттас: «Мы не смогли бы сразу уехать из Саудовской Аравии, так что оптимальный вариант – гоняться и надеяться на лучшее»

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