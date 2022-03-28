Льюис Хэмилтон: «Нашей машине нужно больше сцепления с трассой. И больше мощности»

Пилот «Мерседеса» рассказал о проблемах, с которыми столкнулся по ходу .

По мнению Хэмилтона, команде нужно продолжать работать над улучшением болида.

«Нашей машине нужно больше сцепления с трассой. И больше мощности. Сегодня у нас не было проблем с «галопированием», но мы по-прежнему испытываем нехватку гоночного темпа. Так что я не знаю, исправлять нужно не одну отдельную вещь, а множество. Не знаю, насколько сильно мы уступаем соперникам в плане лобового сопротивления болида, но по ощущениям – много.

Понятно, что итоговой результат получился далеко не лучшим. На шинах «хард» гонка для нас, как мне кажется, складывалась сравнительно неплохо. Но в итоге мы потеряли очень много времени – сложно сказать, из-за чего именно, неправильной стратегии или же невезения с включением режима виртуального автомобиля безопасности. Нужно продолжать работать и продолжать бороться. Это все, что нам остается», – рассказал Хэмилтон.

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