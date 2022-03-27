Карлос Сайнс: «Извлек из болида «Феррари» чуть больше, чем в Бахрейне, но можно найти еще»

высказался о третьем месте по итогам .

Пилот сражался за подиум с из . Пересу пришлось вернуть позицию Сайнсу после того, как испанец опередил его на выезде с пит-лейн в режиме машины безопасности.

«С Чеко все было на тоненького – думаю, ему немного не повезло с машиной безопасности, но правила есть правила. Я был впереди на линии сэйфти-кара, так что позиция была моей. После этого все свелось к обороне третьего места. Болиды «Ред Булл» были очень быстры на последних десяти кругах, они просто летели и оказывали на нас давление.

Для меня гонка прошла чуть лучше, чем в Бахрейне. Наверное, мне удалось извлечь из машины чуть больше скорости. Можно найти еще несколько десятых, но, думаю, в итоге я их достану», – заявил Сайнс.

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