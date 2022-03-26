Пилот «Альфа Ромео» в 103-й раз подряд прошел в третий сегмент квалификации.Боттас продолжил рекордную серию, в 103-й раз подряд попав в третий сегмент квалификации

В Саудовской Аравии Боттас показал восьмое время и опередил своего нового напарника Чжоу Гуаньюя (13-е место).

Серия Валттери – рекордная для «Формулы-1» с современным форматом квалификации (с сегментами). Боттас является третьим человеком в истории, который попадал в топ-10 по итогам квалификации более ста раз подряд. До него это сделали (137) и (109), выступавшие до введения нынешнего формата.

Боттас начал свою серию с первого этапа в составе в 2017 году и уже дважды попал в топ-10 квалификации после перехода в .

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