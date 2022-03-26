Йост Капито: «Теперь обсуждение вопроса будущего Гран-при Саудовской Аравии точно состоится»

Руководитель Йост Капито призвал обсудить будущее .

По словам Капито, несмотря то, что он считает решение провести Гран-при несмотря на ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Джидде правильным, «Формуле-1» стоит обсудить будущее этапа, учитывая тот факт, что подобные вещи происходят не в первый раз.

«Понятно, что мы (руководители команд) не отвечаем за составление календаря «Формулы-1», но ситуация здесь, в Саудовской Аравии, не меняется уже не первый год. Если я правильно помню, еще одна ракетная атака произошла здесь в прошлом году во время этапа «Формулы Е».

Никто не беспокоился о приезде в Саудовскую Аравию в конце прошлого года, в этот уик-энд ситуация в целом не изменилась. Так что я думаю, что этот вопрос стоило обсудить раньше. И теперь обсуждение этого вопроса точно состоится – но не по ходу гоночного уик-энда», – рассказал Капито.

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

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