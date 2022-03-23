Гран-при Саудовской Аравии-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь второго этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Саудовской Аравии.
Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Джидда
25-27 марта 2022 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 17:00 ☀️
2-я практика: 20:00 🌙
Суббота
3-я практика: 17:00 ☀️
Квалификация: 20:00 🌙
Воскресенье
Гонка: 20:00 🌙
Расписание заездов «Формулы-2»
Пятница
Практика: 14:35
Квалификация: 18:20
Суббота
1-я гонка: 15:30
Воскресенье
2-я гонка: 16:55
время московское
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