Гран-при Саудовской Аравии-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь второго этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Саудовской Аравии.

Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Джидда

25-27 марта 2022 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 17:00 ☀️

2-я практика: 20:00 🌙

Суббота

3-я практика: 17:00 ☀️

Квалификация: 20:00 🌙

Воскресенье

Гонка: 20:00 🌙

Расписание заездов «Формулы-2»

Пятница

Практика: 14:35

Квалификация: 18:20

Суббота

1-я гонка: 15:30

Воскресенье

2-я гонка: 16:55

время московское

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