Гран-при Саудовской Аравии-2022. Расписание трансляций

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Sports.ru представляет календарь второго этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Саудовской Аравии.

Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Джидда
25-27 марта 2022 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 17:00 ☀️
2-я практика: 20:00 🌙
 
Суббота
 
3-я практика: 17:00 ☀️
Квалификация: 20:00 🌙
 
Воскресенье
 
Гонка: 20:00 🌙
 
Расписание заездов «Формулы-2»
 
Пятница
 
Практика: 14:35
Квалификация: 18:20
 
Суббота
 
1-я гонка: 15:30
 
Воскресенье
 
2-я гонка: 16:55
 
время московское
 

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