На Гран-при Саудовской Аравии будет три зоны DRS

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На предстоящем Гран-при Саудовской Аравии будет три зоны DRS.

«Формула-1» и ФИА приняли решение оставить без изменений конфигурацию расположения зон DRS относительно предыдущего сезона.

Первая зона DRS будет начинаться на выходе из 19-го поворота, вторая на входе в 25-й поворот, а третья начинаться на отметке в 170 метров после выхода из последнего поворота.

«Мерседес» уже быстрее всех в «Ф-1» в медленных поворотах. Но скорость на прямых – провал (проблему уже решают бензопилой)

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