Руководитель «Ф-1» Доменикали: «Потенциально количество Гран-при в сезоне может увеличиться и до 30»

Руководитель «Формулы-1» рассказал о планах по возможным изменениям календаря чемпионата в ближайшие годы.

По словам Доменикали, потенциально может задумать о дальнейшем расширении календаря и увеличении количества Гран-при.

«Потенциально количество Гран-при в сезоне может вырасти до 24. Я бы даже сказал, что потенциально оно может вырасти до 30! Это если говорить об интересе к проведению гонок, которые люди проявляют по всему миру.

А дальше уже от нас зависит задача по поиску оптимального баланса относительно того, какие этапы должны остаться в «Формуле-1», какие исторические этапы нужно будет обязательно сохранить.

Интерес к проведению гонок «Ф-1» проявляют многие страны и города, не только Лас-Вегас. Помимо Америки и Китая, я думаю, что в перспективе «Ф-1» в будущем может вернуться в Африку. Там тоже проявляют большой интерес», – рассказал Доменикали.

Также Доменикали признал, что некоторые традиционные трассы «Ф-1» могут потерять место в календаре, уступив их новым этапам:

«Есть несколько промоутеров с истекающими контрактами с «Ф-1». Возможно, некоторые из ныне проводимых Гран-при потеряют места в календаре чемпионата. Нам нужно найти баланс, изучить другие возможности, и уже очень скоро мы расскажем о стратегии по развитию «Формулы-1» на новых рынках».

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