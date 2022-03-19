Тото Вольфф: «Подпрыгивание болида – лишь одна из пяти-шести проблем «Мерседеса»

Исполнительный директор «Мерседеса» поделился мнением о перспективах команды на , учитывая трудности, с которыми коллектив столкнулся в пятницу.

«Трудности с подпрыгиванием болида – это лишь одна из пяти-шести проблем, решив которые, как мы считаем, «Мерседес» может стать намного быстрее.

В «Формуле-1» никогда не бывает единственно верного решения. Но я думаю, что в ближайших гонках нам, скажем так, нужно стараться сорвать те плоды, которые висят ниже всего, и тогда мы улучшим работу болида.

Не думаю, что в данный момент мы способны держать тот же темп, что и лидеры. Мы считаем, что сейчас находится в своей лиге», – рассказал Вольфф.

Новый сезон «Ф-1» будет великим. В «Мерседесе» и «Феррари» грядет драма, огромная проблема с машинами не решена, на гонку обновлений нет денег

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