Карлос Сайнс: «Не нужно поддаваться хайпу вокруг «Феррари», я готов к любому повороту событий»

Пилот рассказал, что не собирается поддаваться эйфории, учитывая то, что большинство экспертов называют Скудерию одним из главных фаворитов на старте сезона-2022.

По словам Сайнса, в «Феррари» не чувствуют того, что у команды появился очень большой шанс на победы.

«Нет, не особо. Потому что в первую очередь не нужно верить этому до конца. Да, у себя в голове ты хочешь приехать на трассу и бороться за победу, потому что хочешь быть готов к этому как гонщик. Но при этом не стоит поддаваться эйфории, хайпу вокруг «Феррари».

Я готов к любому повороту, потому что, очевидно, уже какое-то время готовился к первому гоночному уик-энду сезона. А о том, чтобы завысить или занизить свои ожидания, можно будет поговорить после свободных заездов», – рассказал Сайнс.

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