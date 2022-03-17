Серхио Перес: «Я лучше готов к сезону и чувствую себя увереннее перед вторым годом в «Ред Булл»

Пилот Серхио Перес считает, что опыт помогает ему при подготовке к сезону-2022.

«Я понимаю, что важно стабильно выступать по ходу года, и готов к борьбе. Мне не терпится начать сезон. Когда впереди второй год в команде, чувствуешь себя увереннее. Мне кажется, что я готов лучше, потому что знаю, как работает команда, знаю философию «Ред Булл». Это очень важно.

Перед стартом сезона все команды в одинаковом положении. Интересно, каким будет расклад в воскресенье. Думаю, гонка получится хорошей», – заявил Перес.

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