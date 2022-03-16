На Гран-при Бахрейна будет три зоны DRS

и ФИА оставили без изменений конфигурацию и расположение зон DRS на предстоящем .

В сезоне-2022 на Международном автодроме Бахрейна вновь будет три зоны DRS – в «Ф-1» хотят проверить, как изменится ситуация в новом году, после изменения технического регламента и конструкций болидов.

Зоны DRS на трассе в Бахрейне будут располагаться на прямых – между 3-м и 4-м поворотами, а также между 10-м и 11-м поворотами.

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