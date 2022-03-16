Риккардо выздоровел и допущен до выступления на Гран-при Бахрейна

Пилот сможет выступить на .

Австралиец был вынужден пропустить предсезонные тесты в Бахрейне на прошлой неделе из-за плохого самочувствия – а позже гонщик сдал положительный тест на Covid-19.

В «Макларене» опасались, что Риккардо может не успеть выздороветь к первой гонке сезона-2022. Однако в среду самочувствие гонщика значительно улучшилось и он снова сдал тесты на Covid-19, которые показали отрицательный результат. Таким образом, Риккардо получит допуск для участия в Гран-при.

Риккардо целиком пропустит тесты в Бахрейне – гонщик сдал положительный тест на Covid-19

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