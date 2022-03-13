Андреас Зайдль: «Тесты прошли не по плану. Надеюсь, на следующей неделе мы решим проблемы с тормозами»

Руководитель «Макларена» рассказал о том, как для команды сложились предсезонные тесты в Бахрейне.

В «Макларене» неожиданно столкнулись с проблемой с перегревом передних тормозов – из-за этого команда вообще не смогла проводить длительные тренировочные заезды. И в общей сложности проехала не так много кругов.

«Тесты определенно прошли не по плану. У нас возникли неожиданные трудности с передними тормозами, из-за чего мы могли проводить на трассе ограниченное количество времени. В особенности это касается тренировок на длинной дистанции. Да, это отбросило нас назад.

Тем не менее, как мне кажется, есть и поводы для позитива. Мы все равно могли работать с машиной, стремясь выжать из нее максимальные возможности. А также могли тестировать различные новинки.

Так что позитивные моменты были. К сожалению, у нас возникли проблемы с машиной, и у нас было совсем мало времени, чтобы подготовить и привезти обновления, которые бы решили эти проблемы. И сейчас мы лишь можем надеяться, что подготовленные обновления решат эти проблемы на следующей неделе.

Если же говорить о расстановке сил, то мне кажется, что для этого пока слишком рано. Очень сложно сказать, кто где находится. Некоторые машины очень сильно смотрятся, начиная еще с тестов в Барселоне – например, «Феррари». Главное – сосредоточиться на себе и устранить проблему. А дальше посмотрим, где мы окажемся на следующей неделе», – рассказал Зайдль.

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