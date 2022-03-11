На Netflix вышел 4-й сезон сериала Drive to Survive о «Формуле-1»

На стриминговом сервисе Netflix вышел четвертый сезон сериала Drive to Survive о «Формуле-1». Новый сезон посвящено событиям сезона-2021, по итогам которого Макс Ферстаппен выиграл свой первый чемпионский титул.

Сезон насчитывает в общей сложности десять серий.

При этом не все участники «Формулы-1» согласились на съемки и интервью в рамках сериала. В частности, от съемок отказался Макс Ферстаппен.

Ранее Netflix приостановил работу в России.

Макс Ферстаппен о Drive to Survive: «Сериал испортился еще после первого сезона»

Вышел трейлер 4-го сезона сериала Drive to Survive о «Формуле-1»

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