Валттери Боттас: «Буду помогать Чжоу – если хотим добиться хороших результатов, нужно действовать сообща»

Пилот выразил готовность помогать своего новому напарнику Чжоу Гуаньюйю, для которого предстоящий сезон будет дебютным в «Формуле-1».

«Я обладаю достаточно богатым опытом выступлений в «Формуле-1». При этом моим напарником будет новичок, которому понадобится поддержка. И я готов ее оказать.

В конечном счете, если мы хотим добиться хороших результатов в будущем, в ближайшие годы, нам точно нужно будет действовать сообща.

Уверен, мы сможем хорошо сработаться, я буду помогать Чжоу чем смогу, чтобы он превратился в хорошего, целостного гонщика. Так что я с нетерпением жду начала сезона. Он отличный парень и он проявляет желание много и упорно работать, так что я уверен, что вместе мы можем добиться хороших результатов», – рассказал Боттас.

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