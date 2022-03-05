Сергей Карякин об уходе Мазепина из «Ф-1»: «Чисто политическое решение. В спорте используют грязные методы»

раскритиковал «Хаас» за решение расстаться с .

Команда расторгла контракт с Мазепиным и компанией его отца «Уралкалий». Чемпион «Дакара»-2017 верит в успех Никиты, несмотря на уход из «Формулы-1».

«Чисто политическое решение. Сожалею, что с Никитой расторгли контракт, у него только началась карьера в «Формуле-1», он мог со временем добиться успехов. Уверен, что у него все будет хорошо, Никита скоро вновь будет выступать.

Очень хочу посоветовать тем, кто обвиняет Россию в ее действиях, посмотреть на действия Европы и всего Запада, насколько правомерны их решения. Нам рассказывают про ответственность, а мы видим такую ситуацию, как расторжение контракта. Спорт у нас приравняли к политике, используют грязные методы, чтобы надавить на страны. Не гнушаются в методах, из-за чего страдают спортсмены во всех видах спорта. А отстранение сборной России от Паралимпиады – это вообще за гранью, – сообщил Карякин «Матч ТВ».

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