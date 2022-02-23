Кристиан Хорнер ответил Хэмилтону: «Не слышал, чтобы кто-то из стюардов летал на гонки вместе с пилотами»

Руководитель и исполнительный директор не согласились с недавним заявлением о возможной предвзятости некоторых стюардов.

По мнению Хорнера, в первую очередь «Формуле-1» нужно стремиться к тому, чтобы разработать более четкие и понятные правила.

«Мы все порой оказывались в ситуации, где были недовольны решениями стюардов. Я соглашусь с Тото в том, что тоже не вижу в этом никакой предвзятости. И я не слышал о том, чтобы кто-то из стюардов летах на гонки вместе с пилотами.

Мне кажется, что основная проблема в самих правилах. Потому что у нас очень много сложных правил, которые оставляют множество пространства для различных интерпретаций.

Одна из наиболее очевидных вещей – это ситуация с соблюдением границ трассы. В любом виде спорта выход за белую линию означает, что ты попал в аут, например. А у нас порой возникают ситуации, где в одних поворотах заезжать за белую линию можно, а в других нельзя. И вот из-за этого возникает путаница – и для команд и пилотов, и для болельщиков. Так что правила должны быть проще и судьям должно быть проще следить за их соблюдением», – рассказал Хорнер.

Новые машины «Ф-1»: куда смотреть и на что обращать внимание во время тестов?

Реформа судейства в «Ф-1»: убрали творца хаоса в финале, добавили аналог VAR, запретили передачу переговоров в эфир

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram