Кубица первым сядет за руль «Альфа Ромео» на тестах в Барселоне

«Альфа Ромео» определилась с графиком работы гонщиков на предсезонных тестах в Барселоне.
Резервный пилот команды Роберт Кубица откроет тесты в среду 23 февраля. Во второй половине дня его заменит Валттери Боттас. В четверг с утра C42 будет пилотировать Боттас, после обеда – новичок «Формулы-1» Чжоу Гуаньюй. В пятницу боевые гонщики поработают в обратном порядке.
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