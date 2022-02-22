Кубица первым сядет за руль «Альфа Ромео» на тестах в Барселоне

«Альфа Ромео» определилась с графиком работы гонщиков на предсезонных тестах в Барселоне.

Резервный пилот команды откроет тесты в среду 23 февраля. Во второй половине дня его заменит Валттери Боттас. В четверг с утра C42 будет пилотировать Боттас, после обеда – новичок «Формулы-1» . В пятницу боевые гонщики поработают в обратном порядке.

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Валттери Боттас: «Сейчас моя мотивация выше, чем раньше – потому что я попал в новое окружение»

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