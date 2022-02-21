Карун Чандок: «У битвы Хэмилтон-Расселл есть все ингредиенты для повторения сценария Алонсо-Хэмилтон в 2007-м»

Карун Чандок считает, что Джорджу Расселлу по силам конкурировать с Льюисом Хэмилтоном.

Как отмечает эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1», в «Мерседесе» 2022 года может повториться ситуация, сложившаяся в в 2007-м. Тогда дебютант Хэмилтон опередил своего титулованного напарника .

«Перед сезоном это сражение кажется мне самым захватывающим. Да, интересно, как новые машины изменят расклад сил. Да, хочется посмотреть, смогут ли «Ред Булл» и Макс Ферстаппен закрепить прошлогодний успех. Да, мне любопытно, вернется ли в борьбу. Но больше всего меня интересует, как Джордж Расселл сразится с в свой первый полноценный сезон в топовом болиде.

У этой внутрикомандной битвы есть все ингредиенты для повторения сценария Алонсо-Хэмилтон в 2007-м: молодой талант против лучшего пилота поколения. Все мы знаем, как развивалась ситуация. Хоть пока Джордж и высказывается по заветам PR-машины «Мерседеса», я не сомневаюсь: в первой же зоне торможения на стартовом круге в Бахрейне перчатки будут сброшены.

В прошлом сезоне Джордж доказал, что является один из лучших в «Ф-1» по части квалификаций. Сложно оценивать его гоночный темп и работу с шинами, потому что «Уильямс» обладал не самой быстрой машиной, поэтому мы обращаемся к единственной гонке за «Мерседес» в 2020-м – там он выступил прекрасно.

Но великолепная форма Льюиса в заключительной части сезона-2021 должна насторожить Джорджа. В последние два года Льюис и Макс подняли планку и стабильно выдают блестящие выступления – то же самое делал 20 лет назад. Остальные могут соперничать с ними, лишь показывая свой лучший уровень, однако борьба на протяжении 23 гонок – огромный вызов. Спорная концовка сезона либо породит в Льюисе разочарование в «Ф-1», либо добавит мотивации. Как мы видели в Бразилии в прошлом году, мотивированного Льюиса не остановить. Впереди захватывающая битва», – уверен Чандок.

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