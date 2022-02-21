Карун Чандок: «У битвы Хэмилтон-Расселл есть все ингредиенты для повторения сценария Алонсо-Хэмилтон в 2007-м»

Карун Чандок считает, что Джорджу Расселлу по силам конкурировать с Льюисом Хэмилтоном.
Как отмечает эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1», в «Мерседесе» 2022 года может повториться ситуация, сложившаяся в «Макларене» в 2007-м. Тогда дебютант Хэмилтон опередил своего титулованного напарника Фернандо Алонсо.
«Перед сезоном это сражение кажется мне самым захватывающим. Да, интересно, как новые машины изменят расклад сил. Да, хочется посмотреть, смогут ли «Ред Булл» и Макс Ферстаппен закрепить прошлогодний успех. Да, мне любопытно, вернется ли «Феррари» в борьбу. Но больше всего меня интересует, как Джордж Расселл сразится с Льюисом Хэмилтоном в свой первый полноценный сезон в топовом болиде.
У этой внутрикомандной битвы есть все ингредиенты для повторения сценария Алонсо-Хэмилтон в 2007-м: молодой талант против лучшего пилота поколения. Все мы знаем, как развивалась ситуация. Хоть пока Джордж и высказывается по заветам PR-машины «Мерседеса», я не сомневаюсь: в первой же зоне торможения на стартовом круге в Бахрейне перчатки будут сброшены.
В прошлом сезоне Джордж доказал, что является один из лучших в «Ф-1» по части квалификаций. Сложно оценивать его гоночный темп и работу с шинами, потому что «Уильямс» обладал не самой быстрой машиной, поэтому мы обращаемся к единственной гонке за «Мерседес» в 2020-м – там он выступил прекрасно.
Но великолепная форма Льюиса в заключительной части сезона-2021 должна насторожить Джорджа. В последние два года Льюис и Макс подняли планку и стабильно выдают блестящие выступления – то же самое делал Михаэль Шумахер 20 лет назад. Остальные могут соперничать с ними, лишь показывая свой лучший уровень, однако борьба на протяжении 23 гонок – огромный вызов. Спорная концовка сезона либо породит в Льюисе разочарование в «Ф-1», либо добавит мотивации. Как мы видели в Бразилии в прошлом году, мотивированного Льюиса не остановить. Впереди захватывающая битва», – уверен Чандок.
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