MotoGP. «Дукати» и Баньяя подписали контракт до 2024 года

«Дукати» объявила, что Франческо Баньяя продолжит выступать за итальянскую команду как минимум до конца сезона-2024.

Баньяя перешел в «Дукати» в 2021 году. До этого гонщик представлял «Прамак». В прошлом сезоне Франческо одержал четыре победы, девять раз оказывался на подиуме, завоевал шесть поулов и стал вторым по итогам чемпионата.

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