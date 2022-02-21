Никита Мазепин: «Мне очень понравились спринты в «Ф-1» – и как фанату гонок, и как пилоту»

Пилот в восторге от спринтов в «Формуле-1».

В 2022 году спринты пройдут в Имоле, Австрии и Бразилии. В прошлом сезоне также пришли три мини-гонки.

«Мне очень понравилось. В первую очередь как фанату гонок, потому что здорово приехать на гонку или включить телевизор, зная, что в пятницу, субботу и воскресенье пилоты будут бороться, а не просто ехать практики.

Но и как гонщику тоже. Мне нравится этот вызов. Ты просыпаешься, немного разминаешься – и сразу же проезжаешь квалификацию», – заявил российский пилот.

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