Экс-пилот «Ф-1» Ламмерс: «Маси вполне мог сам решить уйти с поста гоночного директора»

Спортивный директор Гран-при Нидерландов и бывший пилот «Формулы-1» Ян Ламмерс считает, что Майкл Маси мог сам решить покинуть пост гоночного директора .

Федерация недавно объявила о том, что с сезона-2022 в «Формуле-1» будет действовать новая структура управления, а функции Маси возьмут на себя два специалиста – гоночный директор ДТМ Нильс Виттих и гоночный директор WEC Эдуардо Фрейтас. Также дирекции гонки будут оказывать помощь сотрудники, которые будут работать в специальной комнате видеонаблюдения.

«Люди сейчас нагоняют драму, считая, что в этой ситуации могли принести в жертву. Но мне кажется, что изменения гораздо глубже, чем сейчас может показаться со стороны. Вполне может быть, что Маси сам решил уйти с этой должности, и что ему не понравилась новая структура.

Вряд ли Маси могли просто внезапно уволить и поставить других людей на его место. Все не так просто. Теперь в «Ф-1» будет совсем другая структура, в которой Маси мог не захотеть участвовать. Мне бы в любом случае не хотелось обсуждать слухи», – рассказал Ламмерс.

«В этом сезоне увидите лучшего меня!» Хэмилтон вернулся в «Ф-1», заговорил и побещал реванш

Последствия скандального финала в «Ф-1»: виновника поражения Хэмилтона уволили, но улучшится ли судейство?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram