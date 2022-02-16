«Ред Булл» заключил спонсорский контракт с платформой для обмена криптовалют Bybit – за 3 года команда получит $150 млн

Команда объявила о заключении спонсорского соглашения с компанией Bybit.

Данная компания является платформой для обмена криптовалюты и является одной из наиболее быстрорастущих на рынке в своем сегменте.

Трехлетнее соглашение между «Ред Булл» и Bybit оценивается в $150 млн.

Ранее титульным спонсором «Ред Булл» стала компания Oracle, пятилетнее соглашение с которой оценивается в $500 млн. Таким образом, в рамках двух спонсорских сделок «Ред Булл» в ближайшие сезоны будет получать по $150 млн в год.

Собачья мем-криптовалюта станет спонсором «Альфа Ромео» (Decalspotters)

В «Ф-1» – секретная внезапная обкатка очень странного болида. Нос и крылья вообще не похожи на конкурентов, днище – уникально изогнутое

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram