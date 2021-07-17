Льюис Хэмилтон: «Ферстаппен – очень агрессивный гонщик, он совсем не оставил мне места»

Пилот высказался о победе на Гран-при Великобритании и штрафе за столкновение с на первом круге – авария привела к сходу гонщика .

Стюарды выписали Льюису десятисекундный штраф.

«Я всегда стараюсь рассчитывать свои действия, особенно в борьбе с Максом – он очень агрессивный гонщик. Сегодня я полностью поравнялся с ним, и он совсем не оставил мне места.

Вне зависимости от того, согласен ли я со штрафом или нет, я не пал духом и продолжил трудиться. Я подумал: «Ничто не должно помешать зрителям получить удовольствие, услышать национальный гимн и увидеть британский флаг», – заявил семикратный чемпион мира.

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