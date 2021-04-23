Босс «Ф-1» Доменикали о Суперлиге: «Контроль расходов – главная проблема футбола. Ее нужно решить быстро»

Руководитель «Формулы-1» прокомментировал ситуацию с футбольной Суперлигой, которую пытались создать 12 европейских топ-клубов.

В гонках похожее случилось в 2009 году, когда Ассоциация команд «Ф-1» объявила о запуске собственной серии. После этого топ-коллективы, и владельцы коммерческих прав «Ф-1» договорились о компромиссе.

«В «Формуле-1» дважды случалось подобное, когда команды пытались отделиться, чтобы достичь лучших результатов с точки зрения прибыли. Сейчас мы придерживаемся противоположного подхода – стараемся контролировать расходы. Не просто так этот сезон стал первым с лимитом бюджетов, что позволит командам оставаться финансово стабильными.

Я считаю, что это главная проблема мирового футбола, которую, если так можно сказать, он должен решить – и довольно быстро», – заявил Доменикали в эфире итальянского канала Sky TG24.

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