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Пловец Кожакин о жене: «Она приняла водное крещение и стала членом церкви. Тогда я сделал ей предложение. А до этого мы даже не встречались»

Пловец Иван Кожакин рассказал о своей вере.

– Ты один из немногих в спорте, кто открыто говорит на тему веры. Ты протестант-евангелист, так?

– Да.

– Я в специфике не силен, поэтому поправляй. Правильно понимаю, что главное отличие от православия в толковании Библии – у евангелистов она индивидуальное, а не церковное?

– Да, основа для нас – Священное Писание, и мы не используем предания и трактования Отцов Церкви как равный Библии источник. При этом стараемся не спорить с представителями православия, католицизма. Это наши братья и сестры, потому что все мы верим, что Христос был распят, воскрес и теперь у нас есть возможность спастись. Но навязывать я никому ничего не собираюсь. Ищущие сами к этому приходят.

– Тебя веру прививали родители?

– Бабушка была верующей, и у мамы сформировалось христианское мышление, но уверовала она уже во взрослом возрасте. Привела в церковь папу. Побывав на одном собрании, он сразу проникся и понял, что хочет узнавать о Христе больше.

Мы с братом и сестрой дети верующих родителей, поэтому многое закладывалось с детства. В подростковом возрасте, когда сталкивался с этим миром и понимал, что у всех своя нормальность, возникали сомнения: а что, если всю жизнь у меня были неправильные убеждения? Но потом пришло личное знакомство.

Ближе к 18 годам начал искренне задумываться: а родители это вложили в меня – или я сам? И когда понял, что это действительно близко мне, принял водное крещение. У нас оно происходит не в детском, а осознанном возрасте. Потому что крещение – это обещание Богу служить с доброй совестью. Простыми словами: искренне стараться не грешить. А дети-то не особо способны дать такое обещание.

Еще глубже погрузился при знакомстве с женой.

– Какая связь?

– Она была неверующим человеком. И, если говорить жестко, вопрос встал так: если ты не будешь со Христом, то и у нас ничего не получится. Это не то что какой-то запрет. Просто логика. В Библии написано: пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? 

Корова и лошадь не смогут тащить одну телегу, а дом нельзя строить на разных основаниях – он разрушится. Я не имею ничего против неверующих, но именно жена – это на всю жизнь, и рано или поздно это бы вылезло.

– Судя по тому, что ты женился, она согласилась?

– Ей было сложно менять мышление. Это заняло 1,5 года. После чего она приняла водное крещение и стала членом церкви. Тогда я сделал ей предложение. А до этого мы даже не встречались. Общались по телефону. В основном на христианские темы. И вот тут мне как раз пришлось многое изучить, прочитать, прослушать и погрузиться еще глубже. У жены возникали логичные, адекватные вопросы – и я должен был находить ответы.

Мы учились в одном университете и там виделись. Потом она начала ходить на собрания в церковь, там тоже пересекались. Но вот свиданий и взаимоотношений как у парня и девушки у нас не было. Только после предложения и венчания.

– Личный вопрос, но у многих он может возникнуть. Бывает такое, что люди физиологически несовместимы. Если бы ты женился, а потом оказалось, что вы не подходите друг другу?

– Мы доверились, что все будет хорошо. И я считаю, что все эти разговоры про несовместимость – скорее проявление человеческого эгоизма. Жизнь не всегда простая, бывают вопросы, которые решаются чуть сложнее, нужно прикладывать усилия. А некоторые люди боятся брать ответственность.

Плюс обществом навязано вот это: «а вдруг несоответствие?», «а вдруг вы характерами не сойдетесь?» На самом деле, любовь – это не про соответствие людей. Любовь – это общий труд. Это про то, чтобы помогать друг другу, брать ответственность и разделять.

В Библии написано: и будут двое одной плотью. Это ведь так и есть. Два человека становятся одним, который как трансформер решает все вопросы, в том числе и сексуальные. Я считаю, что неподходящих друг к другу не существует людей, – сказал Кожакин. 

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Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Иван Кожакин
религия
плавание
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