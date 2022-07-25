Климент Колесников: «Сейчас не стоит задача бить мировые рекорды, сверхзадач нет. Рабочее состояние, но ничего больше»

Российский пловец Климент Колесников рассказал, что на «Играх дружбы» не ставил себе задачу побить мировой рекорд.

«У нас сейчас не стоит задача бить мировые рекорды, сверхзадач перед нами не стоит. Исходя из этого, настрой и подход к соревнованиям совсем другой.

Если ты настраиваешься физически и подготовлен к тому, что ты плывешь на такие секунды, на которые до тебя никто не плавал никто, то у тебя общий настрой и настроение на старт совсем другое, поднято все на максимум, достаешь из себя последние резервы.

Сейчас же я в рабочем таком состоянии, когда со всеми ребятами в одном коллективе, понимаешь, кто на что готов, но ничего больше.

Если не брать отдельных индивидуумов, которые решили здесь подготовиться и проплыть по мировому рекорду. Если мы в целом будем смотреть чемпионаты Европы, мира, то ребята плыли по одним секундам.

Брать данные соревнования, то абсолютно все также этой пачкой плывут на секунду-две, но хуже своих лучших результатов. А в нашем виде спорта секунды и решают», – сказал Колесников.

«Я смотрел чемпионат мира. За других не скажу, что говорят и думают другие ребята. Но что касается моего мнения, как по мне результаты растут. Это не размышления какие-то пространные, факты на лицо.

Есть секунды и в среднем мы видим, что ребята плывут быстрее. С каждым олимпийским циклом результаты все лучше и лучше. И так будет продолжаться.

Наверняка мы увидим, что будет потолок человеческих возможностей. Но пока резервы еще есть. Улучшать рекорды можно», – цитирует Колесникова «Спорт-экспресс».