Дешон Уотсон получит дисквалификацию в 11 матчей и штраф в 5 миллионов долларов

и профсоюз игроков НФЛ достигли договоренности о наказании квотребека «Браунз» Дешона Уотсона, она составит 11 матчей и штраф в 5 миллионов долларов. Деньги будут направлены на благотворительность.

Формально сделка еще не оформлена, но ключевые моменты были согласованы.

Ранее квотербека дисквалифицировали на 6 игр.

Начиная с 2021 года 24 женщины подали судебные иски, согласно которых Дешон Уотсон, еще будучи игроком , преследовал их или принуждал к сексуальным действиям во время сеансов массажа. Сам Уотсон утверждал, что это были безобидные терапевтические процедуры.