Дешон Уотсон получит дисквалификацию в 11 матчей и штраф в 5 миллионов долларов

НФЛ и профсоюз игроков НФЛ достигли договоренности о наказании квотребека «Браунз» Дешона Уотсона, она составит 11 матчей и штраф в 5 миллионов долларов. Деньги будут направлены на благотворительность.
Формально сделка еще не оформлена, но ключевые моменты были согласованы.
Ранее квотербека «Кливленда» дисквалифицировали на 6 игр.
Начиная с 2021 года 24 женщины подали судебные иски, согласно которых Дешон Уотсон, еще будучи игроком «Хьюстона», преследовал их или принуждал к сексуальным действиям во время сеансов массажа. Сам Уотсон утверждал, что это были безобидные терапевтические процедуры.