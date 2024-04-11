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Тактическое превью по UFC 300 от автора блога «Ашалеть!» на Sports Артема Нагорного. Все, что нужно знать о главных боях в Лас-Вегасе на важнейшем ивенте 2024 года, где 14 апреля выступят сразу 12 действующих и бывших чемпионов и пройдет три титульника.
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Все о турнире
UFC 300

93кг

Алекс Перейра vs Джамал Хилл

⭐⭐⭐⭐⭐\rПолутяжелый вес

Алекс Перейра попытается отомстить Джамалу Хиллу за разгром ментора и тренера Гловера Тейшейры. Мощнейшие ударники полутяжелого веса готовы устроить взрывной поединок в мейн-ивенте UFC 300.

Перейра
Перейра
Рост
193
Возраст
36
Рекорд в UFC
6-1
Точность ударов: 62%Процент побед нокаутом: 77,8%Рекорд в кикбоксинге: 40-7Защита от тейкдаунов: 70%
Стиль Ударник
Точность ударов: 62%Процент побед нокаутом: 77,8%Рекорд в кикбоксинге: 40-7Защита от тейкдаунов: 70%
vs
Хилл
Хилл
Рост
193
Возраст
32
Рекорд в UFC
6-1 (1)
Количество ударов в минуту: 7,31Ударов в прошлом поединке: 232 (рекорд полутяжелого веса)Точность ударов: 54%Успешных тейкдаунов в UFC: 0
Стиль Ударник
Количество ударов в минуту: 7,31Ударов в прошлом поединке: 232 (рекорд полутяжелого веса)Точность ударов: 54%Успешных тейкдаунов в UFC: 0
53кг

Вэйли Чжан vs Ян Сяонань

⭐⭐⭐⭐Женский минимальный вес

Китайский ко-мейн-ивент за пояс в женском минимальном весе. Один из самых разносторонних бойцов Вэйли Чжан защищает титул против соотечественницы-каратистки Ян Сяонань.

Чжан
Чжан
Рост
162
Возраст
34
Рекорд в UFC
8-2
Количество ударов в минуту: 5,94Процент досрочных побед: 50%Точность тейкдаунов: 42%Тейкдаунов за 15 минут боя: 2,29
Стиль Универсал
Количество ударов в минуту: 5,94Процент досрочных побед: 50%Точность тейкдаунов: 42%Тейкдаунов за 15 минут боя: 2,29
vs
Сяонань
Сяонань
Рост
165
Возраст
34
Рекорд в UFC
8-2
Количество ударов в минуту: 5,55Защита в стойке: 61%Защита от тейкдаунов: 70%Побед решениями: 87,5
Стиль Ударник
Количество ударов в минуту: 5,55Защита в стойке: 61%Защита от тейкдаунов: 70%Побед решениями: 87,5
70кг

Джастин Гейджи vs Макс Холлоуэй

⭐⭐⭐⭐⭐\rЛегкий вес

Макс Холлоуэй поднимается в легкий вес ради поединка против Джастина Гейджи за пояс BMF. Герои конца 10-х наконец столкнуться в суперзрелищном пятираундовом поединке.

Гейджи
Гейджи
Рост
180
Возраст
35
Рекорд в UFC
8-4
Бонусы за лучшие бой и перформанс: 12Процент нокаутов: 75%Количество ударов в минуту: 7,35Количество пропущенных ударов в минуту: 7,5
Стиль Ударник
Бонусы за лучшие бой и перформанс: 12Процент нокаутов: 75%Количество ударов в минуту: 7,35Количество пропущенных ударов в минуту: 7,5
vs
Холлоуэй
Холлоуэй
Рост
180
Возраст
32
Рекорд в UFC
21-7
Количество ударов в минуту: 7,17Нанесено ударов за карьеру: 3197Защита в стойке: 59%Защита от тейкдаунов: 84%
Стиль Ударник
Количество ударов в минуту: 7,17Нанесено ударов за карьеру: 3197Защита в стойке: 59%Защита от тейкдаунов: 84%
70кг

Чарльз Оливейра vs Арман Царукян

⭐⭐⭐⭐⭐Легкий вес

Главное испытание в карьере Армана Царукяна на данный момент. Победа над Чарльзом Оливейрой откроет путь к титульному поединку против Ислама Махачева. Один из самых интригующих поединков вечера.

Оливейра
Оливейра
Рост
178
Возраст
34
Рекорд в UFC
22-9 (1)
Попыток сабмишена за 15 минут боя: 2,7Тейкдаунов за 15 минут боя: 2,32Процент досрочных побед: 91%Нокдаунов за 15 минут боя: 0,87
Стиль Универсал
Попыток сабмишена за 15 минут боя: 2,7Тейкдаунов за 15 минут боя: 2,32Процент досрочных побед: 91%Нокдаунов за 15 минут боя: 0,87
vs
Царукян
Царукян
Рост
170
Возраст
27
Рекорд в UFC
8-2
Тейкдаунов за 15 минут боя: 3,4Попыток сабмишенов в UFC: 0Разница между нанесенными и пропущенными ударами: 1,94Процент побед нокаутом: 50%
Стиль Борец
Тейкдаунов за 15 минут боя: 3,4Попыток сабмишенов в UFC: 0Разница между нанесенными и пропущенными ударами: 1,94Процент побед нокаутом: 50%
84кг

Бо Никал vs Коди Брандэйдж

⭐⭐Средний вес

Суперборец Бо Никал продолжает уверенно идти в топ-15 среднего веса. Следующий соперник – другой крепкий борец Коди Брандэйдж.

Никал
Никал
Рост
185
Возраст
28
Рекорд в UFC
2-0
Процент досрочных побед (в ММА): 100%Процент побед в первом раунде (в ММА): 100%Среднее время боя: 1:22Рекорд в университетской борьбе: 120-3
Стиль Борец
Процент досрочных побед (в ММА): 100%Процент побед в первом раунде (в ММА): 100%Среднее время боя: 1:22Рекорд в университетской борьбе: 120-3
vs
Брандэйдж
Брандэйдж
Рост
185
Возраст
29
Рекорд в UFC
4-5
Процент досрочных побед: 100%Тейкдаунов за 15 минут боя: 2,69Разница между нанесенными и пропущенными ударами: -0,71Успешность тейкдаунов: 52%
Стиль Борец
Процент досрочных побед: 100%Тейкдаунов за 15 минут боя: 2,69Разница между нанесенными и пропущенными ударами: -0,71Успешность тейкдаунов: 52%
93кг

Иржи Прохазка vs Александр Ракич

⭐⭐⭐⭐Полутяжелый вес

Бывший чемпион Иржи Прохазка попытается вернуть титул в поединке против Александра Ракича, возвращающегося после тяжелой травмы. Яркие ударники из Европы в последнем поединке прелимов.

Прохазка
Прохазка
Рост
193
Возраст
31
Рекорд в UFC
3-1
Процент побед нокаутом (за всю карьеру): 86%Количество ударов в минуту: 5,31Точность ударов: 55%Защита в стойке: 40%
Стиль Ударник
Процент побед нокаутом (за всю карьеру): 86%Количество ударов в минуту: 5,31Точность ударов: 55%Защита в стойке: 40%
vs
Ракич
Ракич
Рост
195
Возраст
32
Рекорд в UFC
6-2
Количество пропущенных ударов в минуту: 2,3Защита от тейкдаунов: 90%Разница между нанесенными и пропущенными ударами: 1,71Защита в стойке: 53%
Стиль Ударник
Количество пропущенных ударов в минуту: 2,3Защита от тейкдаунов: 90%Разница между нанесенными и пропущенными ударами: 1,71Защита в стойке: 53%
66кг

Келвин Каттар vs Алджамейн Стерлинг

⭐⭐⭐⭐Полулегкий вес

После потери титула в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поднимается в полулегкий дивизион, чтобы забрать еще один пояс в конце карьеры. Келвин Каттар проверит, насколько он хорош в новом весе.

Каттар
Каттар
Рост
180
Возраст
36
Рекорд в UFC
7-5
Защита от тейкдаунов: 91%Количество ударов в минуту: 5,12Точность ударов: 39%Количество пропущенных ударов в минуту: 7,1
Стиль Ударник
Защита от тейкдаунов: 91%Количество ударов в минуту: 5,12Точность ударов: 39%Количество пропущенных ударов в минуту: 7,1
vs
Стерлинг
Стерлинг
Рост
170
Возраст
34
Рекорд в UFC
15-4
Количество ударов в минуту: 4,73Защита в стойке: 58%Успешность тейкдаунов: 24%Попыток сабмишенов за 15 минут боя: 0,8
Стиль Борец
Количество ударов в минуту: 4,73Защита в стойке: 58%Успешность тейкдаунов: 24%Попыток сабмишенов за 15 минут боя: 0,8
61кг

Холли Холм vs Кайла Харрисон

⭐⭐⭐Женский легчайший вес

Один из самых заслуженных бойцов в истории единоборств встречает в UFC двукратную олимпийскую чемпионку по дзюдо. Холли Холм и Кайла Харрисон покажут бой, который стоит посмотреть.

Холм
Холм
Рост
172
Возраст
42
Рекорд в UFC
8-6 (1)
Рекорд в боксе: 33-2-3Защита в стойке: 56%Защита от тейкдаунов: 78%Точность ударов: 40%
Стиль Универсал
Рекорд в боксе: 33-2-3Защита в стойке: 56%Защита от тейкдаунов: 78%Точность ударов: 40%
vs
Харрисон
Харрисон
Рост
172
Возраст
33
Рекорд в UFC
0-0
Рекорд в дзюдо: 45-7Процент досрочных побед (в ММА): 75%Процент побед в первом раунде (в ММА): 56%Рекорд в титульных поединках PFL: 2-1
Стиль Борец
Рекорд в дзюдо: 45-7Процент досрочных побед (в ММА): 75%Процент побед в первом раунде (в ММА): 56%Рекорд в титульных поединках PFL: 2-1
66кг

Содик Юсуфф vs Диего Лопес

⭐⭐⭐Полулегкий вес

Классический бой ударника против грэпплера. Крепкий боксер Содик Юсуфф подерется с одним из самых интересных проспектов-джитсеров Диего Лопесом.

Юсуфф
Юсуфф
Рост
175
Возраст
30
Рекорд в UFC
7-2
Количество ударов в минуту: 5,72Количество пропущенных ударов в минуту: 4,33Защита от тейкдаунов: 62%Защита в стойке: 54%
Стиль Ударник
Количество ударов в минуту: 5,72Количество пропущенных ударов в минуту: 4,33Защита от тейкдаунов: 62%Защита в стойке: 54%
vs
Лопес
Лопес
Рост
180
Возраст
29
Рекорд в UFC
2-1
Попыток сабмишенов за 15 минут боя: 5,3Процент досрочных побед (в ММА): 91%Процент побед сабмишенами (в ММА): 52%Точность ударов: 53%
Стиль Универсал
Попыток сабмишенов за 15 минут боя: 5,3Процент досрочных побед (в ММА): 91%Процент побед сабмишенами (в ММА): 52%Точность ударов: 53%
70кг

Джалин Тернер vs Ренато Мойкано

⭐⭐⭐Легкий вес

Джалин Тернер – огромный легковес, побеждающий только досрочно. Ренато Мойкано – техничный джитсер, специализирующийся на удушающих сзади. Победитель поднимется в топ легкого веса.

Тернер
Тернер
Рост
190
Возраст
28
Рекорд в UFC
8-4
Количество ударов в минуту: 6,02Защита в стойке: 41%Попыток сабмишенов за 15 минут боя: 1,2Процент досрочных побед: 100%
Стиль Универсал
Количество ударов в минуту: 6,02Защита в стойке: 41%Попыток сабмишенов за 15 минут боя: 1,2Процент досрочных побед: 100%
vs
Мойкано
Мойкано
Рост
180
Возраст
34
Рекорд в UFC
10-5
Защита в стойке: 60%Точность тейкдаунов: 47%Тейкдаунов за 15 минут боя: 1,8Процент побед сабмишенами: 60%
Стиль Борец
Защита в стойке: 60%Точность тейкдаунов: 47%Тейкдаунов за 15 минут боя: 1,8Процент побед сабмишенами: 60%
53кг

Джессика Андраде vs Марина Родригес

⭐⭐⭐Женский минимальный вес

Боец с наибольшим количеством досрочных побед в женском минимальном весе подерется против техничной ударницы. Разборка между Джессикой Андраде и Мариной Родригес за возвращение в титульную гонку.\r\n

Андраде
Андраде
Рост
157
Возраст
32
Рекорд в UFC
16-10
Точность тейкдаунов: 54%Тейкдаунов за 15 минут боя: 2,45Количество ударов в минуту: 6,67Количество пропущенных ударов в минуту: 5,36
Стиль Универсал
Точность тейкдаунов: 54%Тейкдаунов за 15 минут боя: 2,45Количество ударов в минуту: 6,67Количество пропущенных ударов в минуту: 5,36
vs
Родригес
Родригес
Рост
170
Возраст
36
Рекорд в UFC
7-3-2
Разница между нанесенными и пропущенными ударами: 1,81Защита в стойке: 56%Защита от тейкдаунов: 66%Количество ударов в минуту: 4,85
Стиль Ударник
Разница между нанесенными и пропущенными ударами: 1,81Защита в стойке: 56%Защита от тейкдаунов: 66%Количество ударов в минуту: 4,85
70кг

Бобби Грин vs Джим Миллер

⭐⭐Легкий вес

Битва ветеранов в одной из самых зрелищных весовых категорий UFC. 103 поединка и 77 лет на двоих. Бобби Грин и Джим Миллер с подарком для хардкорных фанатов.

Грин
Грин
Рост
178
Возраст
37
Рекорд в UFC
12-11-1 (1)
Количество ударов в минуту: 6,14Защита в стойке: 62%Точность ударов: 52%Защита от тейкдаунов: 74%
Стиль Ударник
Количество ударов в минуту: 6,14Защита в стойке: 62%Точность ударов: 52%Защита от тейкдаунов: 74%
vs
Миллер
Миллер
Рост
173
Возраст
40
Рекорд в UFC
26-15 (1)
Защита в стойке: 58%Тейкдаунов за 15 минут боя: 1,58Точность тейкдаунов: 44%Попыток сабмишенов за 15 минут боя: 1,7
Стиль Универсал
Защита в стойке: 58%Тейкдаунов за 15 минут боя: 1,58Точность тейкдаунов: 44%Попыток сабмишенов за 15 минут боя: 1,7
61кг

Дейвисон Фигейредо vs Коди Гарбрандт

⭐⭐⭐Легчайший вес

Коди Гарбрандт пытается вернуться в топ-15 легчайшего веса, а Дейвисон Фигейредо старается закрепиться в нем. Топовое начало турнира с двумя бывшими чемпионами-финишерами.\r\n

Фигейредо
Фигейредо
Рост
165
Возраст
36
Рекорд в UFC
11-3-1
Процент досрочных побед: 64%Точность тейкдаунов: 44%Попыток сабмишенов за 15 минут боя: 1,6Точность ударов: 55%
Стиль Универсал
Процент досрочных побед: 64%Точность тейкдаунов: 44%Попыток сабмишенов за 15 минут боя: 1,6Точность ударов: 55%
vs
Гарбрандт
Гарбрандт
Рост
170
Возраст
32
Рекорд в UFC
9-5
Защита в стойке: 60%Защита от тейкдаунов: 80%Процент побед нокаутом: 67%Разница между нанесенными и пропущенными ударами: -0,85
Стиль Ударник
Защита в стойке: 60%Защита от тейкдаунов: 80%Процент побед нокаутом: 67%Разница между нанесенными и пропущенными ударами: -0,85
1 комментарий
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Когда только анонсировали бои кард выглядел слабовато. Но постепенно я поменял мнение. Очень жду UFC 300. Надеюсь, что он подарит упорные и бескомпромиссные бои. Не будет омрачен ужасными судейскими решениями.

Только удачи всем бойцам. За некоторых топлю чуть больше, чем за других.
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