Алекс Перейра попытается отомстить Джамалу Хиллу за разгром ментора и тренера Гловера Тейшейры. Мощнейшие ударники полутяжелого веса готовы устроить взрывной поединок в мейн-ивенте UFC 300.
Китайский ко-мейн-ивент за пояс в женском минимальном весе. Один из самых разносторонних бойцов Вэйли Чжан защищает титул против соотечественницы-каратистки Ян Сяонань.
Макс Холлоуэй поднимается в легкий вес ради поединка против Джастина Гейджи за пояс BMF. Герои конца 10-х наконец столкнуться в суперзрелищном пятираундовом поединке.
Главное испытание в карьере Армана Царукяна на данный момент. Победа над Чарльзом Оливейрой откроет путь к титульному поединку против Ислама Махачева. Один из самых интригующих поединков вечера.
Суперборец Бо Никал продолжает уверенно идти в топ-15 среднего веса. Следующий соперник – другой крепкий борец Коди Брандэйдж.
Бывший чемпион Иржи Прохазка попытается вернуть титул в поединке против Александра Ракича, возвращающегося после тяжелой травмы. Яркие ударники из Европы в последнем поединке прелимов.
После потери титула в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поднимается в полулегкий дивизион, чтобы забрать еще один пояс в конце карьеры. Келвин Каттар проверит, насколько он хорош в новом весе.
Один из самых заслуженных бойцов в истории единоборств встречает в UFC двукратную олимпийскую чемпионку по дзюдо. Холли Холм и Кайла Харрисон покажут бой, который стоит посмотреть.
Классический бой ударника против грэпплера. Крепкий боксер Содик Юсуфф подерется с одним из самых интересных проспектов-джитсеров Диего Лопесом.
Джалин Тернер – огромный легковес, побеждающий только досрочно. Ренато Мойкано – техничный джитсер, специализирующийся на удушающих сзади. Победитель поднимется в топ легкого веса.
Боец с наибольшим количеством досрочных побед в женском минимальном весе подерется против техничной ударницы. Разборка между Джессикой Андраде и Мариной Родригес за возвращение в титульную гонку.\r\n
Битва ветеранов в одной из самых зрелищных весовых категорий UFC. 103 поединка и 77 лет на двоих. Бобби Грин и Джим Миллер с подарком для хардкорных фанатов.
Коди Гарбрандт пытается вернуться в топ-15 легчайшего веса, а Дейвисон Фигейредо старается закрепиться в нем. Топовое начало турнира с двумя бывшими чемпионами-финишерами.\r\n
Только удачи всем бойцам. За некоторых топлю чуть больше, чем за других.