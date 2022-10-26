В регионалке линейки NASCAR гоняет профессиональная танцовщица – Логан Мисурака

Логан Мисурака – пилот команды Josh Williams Motorsports, которая принимает участие в региональных гонках ARCA Menards Series East линейки NASCAR (сток-кары с простым V8 мощностью 650 л.с. и массой 1500 кг).

Логан родилась 5 июня 1999 года во Флориде. Уже в четыре года увлеклась автоспортом: начинала, конечно же, с картинга. Параллельно занималась с танцами, участвовала в огромном количестве конкурсов и соревнований, завоевав множество наград. Сейчас в свободное от автогонок время она работает инструктором по танцам.

В 2020 году Логан присоединилась к команде Lira Motorsports, а в 2022-м стала ездить на Chevrolet SS в составе Josh Williams Motorsports.

Дебют Логан в NASCAR состоялся 15 февраля 2022 года на трассе Race to Stop Suicide 200 в Нью-Смирна-Бич. Символично, что произошло это на родине гонщицы – во Флориде. Девушка пришла к финишу седьмой – отличное начало!