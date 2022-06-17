Нерея Марти – звезда «Формулы» для девушек. Возможно, самая красивая гонщица Серии W

В 2021 году лучшей автогонщицей мира стала Джейми Чедуик: она выиграла Серию W – женский формульный турнир. А вот главной звездой сезона признали не ее. А соперницу Нерею Марти!

В декабре на официальном сайте Серии W состоялось голосование: болельщики выбирали главную звезду женского автоспорта 2021 года. Победу одержала Нерея Марти – пилот команды W Series Academy. В том сезоне испанка заняла четвертое место в общем зачете (один подиум).

Сейчас Нерея гоняет за Quantfury W Series Team, занимает пятое место после трех гран-при, финишировала третьей на трассе в Майами и там же выиграла поул-позишн.

Нерея родилась 2 января 2002 года в небольшом городке в провинции Валенсия. В 9 лет увлеклась картингом, в 2019-м дебютировала в испанской «Формуле-4». С 2020-го гоняет в Серии W и, как вы уже поняли, очень нравится любителям автогонок!

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Фото: instagram.com/nereamarti32