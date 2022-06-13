Линдси Брюэр – модель и гонщика в американском аналоге «Ф-3». Почти 2 млн подписчиков в соцсетях!

В феврале 2022 года на улицах Сент-Питерсберга во Флориде 24-й сезон Indy Pro 2000 Championship – американского аналога «Формулы-3»: ведь эта серия – третий дивизон линейки «Индикара». А на третьем этапе серии на легендарном автодроме в Индианаполисе состоялся дебют Линдси Брюэр! Результат вполне сравним с парнями: 8 место в первой гонке, 12-е – во второй и 13-е – в третьей (в пелотоне 16 машин).

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Она родилась 17 апреля 1997 года в Арваде, штат Колорадо. В 11 лет Линдси оказалась на дне рождения, где катались на картах. Естественно, она тоже села за руль – так и увлеклась автогонками.

Пять лет Линдси участвовала в чемпионатах США по картингу. В 2021-м в составе команды Skip Barber Racing School гоняла в туре TC America Series и заняла 14-е место в общем зачете (из 23 участников Линдси была единственной девушкой).

Линдси успешна только не только в автоспорте, но еще и модель, а на ее соцсеть, которую Роскомнадзор запрещает называть, подписаны более 1,7 млн человек!

У Брюер есть даже фан-страница в ВК. Вот это точно уровень!

Фото: Instagram/lindsaymariebrewer