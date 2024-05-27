«Чем он лучше Мадуэке? Дикий оверпрайс за лавочника «Сити». Что писали в комментах, когда Палмер переходил в «Челси»

Смеялись и критиковали.

Коул Палмер – главное открытие сезона в АПЛ. Неожиданно лучший бомбардир лиги по гол+пас (22+11) собирает заслуженные награды: его назвали лучшим молодым игроком сезона, а вот свежие признания от коллег.

«Коул Палмер – это лучший трансфер и лучший футболист сезона, – говорит полузащитник «Фулхэма» Том Кэрни. – У него было 170 игровых минут в карьере в АПЛ [перед переходом в «Челси»]. Его приобрели за 40 миллионов фунтов, и он тащил команду на своей спине.

Даже в ситуациях с важными пенальти он говорил: «Нет, дайте мне мяч». Ему 21 год. Он звезда в команде, которая провела весь чемпионат в середине таблицы. На мой взгляд, то, что Палмер сделал в «Челси», впечатляет больше всего».

А вот мнение нападающего «Вест Хэма» Микаила Антонио: «Он провел невероятный сезон. Все говорили: «Какого черта «Челси» выкинул 40 миллионов фунтов на игрока, который даже не зарекомендовал себя в Премьер-лиге? Он доказал, что в этом нет необходимости».

Прошлым летом все было не так очевидно. В целесообразности трансфера сомневались все, в том числе в комментариях на Спортсе.

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В заплюсованных было много хейта. Главный посыл: «Челси» при новых владельцах очень часто ошибается в трансферах, а Пеп Гвардиола бы не отпустил по-настоящему важного игрока.

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Особенно активен в критике был болельщик «Ман Сити» Иван Иванов.

Но игра Коула заставила его изменить мнение.

«Что-то уж очень дешево. Он будет лучшим игроком в «Челси». Некоторые все же видели потенциал

А вот болельщик «Сити» Даши Будаев сразу убеждал всех, что лондонцы не прогадали.

Были и другие предсказатели, но их комментарии не набирали много плюсов.

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В Коуле сомневались не только на Спортсе. Вот самые популярные реплаи к твиту инсайдера Фабрицио Романо о переходе англичанина.

Палмера называли новым Хавертцом. Кай тогда еще не успел заблистать в «Арсенале».

Теперь из-за покупки Палмера (и даже Хавертца ) уже не смеются.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling