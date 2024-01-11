Футбольные репортажи, история, путешествия. Выбираем лучший познавательный блог
Женский и молодежный футбол тоже здесь.
Sports.ru познавательный – благодаря вам. В 2023 году многие блоги Трибуны знакомили нас с футбольным миром во всех его проявлениях. У кого получилось лучше – решать вам.
1. Футбольная лихорадка, автор – Nik Fifer
Душевный блог с атмосферными репортажами из российской глубинки.
● «Вышел пенсионер – три мяча положил». Душа нашего футбола – в репортаже из Ленобласти
● «Губернатор посмотрит и скажет: езжайте картошку сажать в свое Бабаево». Душа футбола в Вологодской области
2. Футбол ушедшей эпохи, автор – rensen
Автор в мельчайших деталях воссоздает события ЧМ-1978, систематизировав тонны информации.
● Германия – Австрия на ЧМ-78: чудо в Кордове
● Нидерланды – Германия на ЧМ-78: Бернд Дитц: «Мы проиграли 2:2»
3. Воспитанник Sports.ru, автор – Павел Поляков
Вы точно видели эти аппетитные фото из футбольного подземелья и классные интервью.
● Удивительная история братьев: выросли в Японии, пробиваются из Португалии и мечтают о сборной России
● Атмосфера за пределами топ-лиг – кайф! Футбол из «Столицы Портвейна» и две 100-летние команды
4. Пространство футбола, автор – Yegor Belov
Увлекательные истории из футбольного прошлого и настоящего.
● Дружба с Семиным, созвоны с Черчесовым, восхищение Гагариным. Перуанец переехал в Россию и полюбил наш футбол
● Играл против молодого Деметрадзе, 4 года пас коров вместо футбола, а потом стал лучшим защитником чемпионата
5. Женский ногомяч, автор – Денис Ким
Все, что вы хотели знать о женском футболе.
● «Мы до сих пор не осознаем, что выиграли чемпионат мира». Итоги 2023 года в женском футболе
● Женская ЛЧ вернулась! Гид по командам женской Лиги чемпионов-2023/24
6. 100% фанатский стиль!, автор – Амир
Интереснейшие сюжеты на стыке истории и футбольного фанатизма.
● Пранкер с инвалидностью и лицом ребенка – спонсор футбольного клуба. Безумная история спасения «НЕКа»
● Авиакатастрофа, где могли погибнуть Гуллит и Райкард – о ней мало кто знает. 34 года назад разбилась сборная Суринама
7. Калимантан, автор – Ложный Голкипер
Здесь вспоминают команды прошлого и ищут занимательные сюжеты.
● Пеле и Сталлоне под музыку Шостаковича играют с нацистами в футбол. «Победа» – самый странный спортивный фильм в истории
● В 60-х Буффон брал Серию А с «Миланом» и «Интером». Речь о Лоренцо Буффоне – дальнем родственнике Джанлуиджи
8. Звуки Пукки, автор – Алексей Берещенко
Интересное о футболе: особенно тут любят подборки (например, антисборные клубов).
● 60+ игроков, которые завершили карьеру в 2023 году. Прощаемся со Златаном, Бэйлом и Азаром
● Антисборная «Милана». Собираем 11 худших в истории клуба
9. Шнурки Гави, автор – Дмитрий Кияшов
Блог, в котором рассказывают о молодых и перспективных футболистах.
● Большой путеводитель по Евро U-21: здесь все составы и профайлы звезд
● 12 будущих звезд. Кто станет следующим Месси, Роналду или Неймаром – краткие итоги ЧМ U-17
***
А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.
Голосование продлится с 25 по 31 января.
Фото: Roland Witschel/dpa/Global Look Press