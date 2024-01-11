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Футбольные репортажи, история, путешествия. Выбираем лучший познавательный блог

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Женский и молодежный футбол тоже здесь.

Sports.ru познавательный – благодаря вам. В 2023 году многие блоги Трибуны знакомили нас с футбольным миром во всех его проявлениях. У кого получилось лучше – решать вам.

1. Футбольная лихорадка, автор – Nik Fifer

Душевный блог с атмосферными репортажами из российской глубинки.

«Вышел пенсионер – три мяча положил». Душа нашего футбола – в репортаже из Ленобласти

«Губернатор посмотрит и скажет: езжайте картошку сажать в свое Бабаево». Душа футбола в Вологодской области

2. Футбол ушедшей эпохи, автор – rensen

Автор в мельчайших деталях воссоздает события ЧМ-1978, систематизировав тонны информации.

Германия – Австрия на ЧМ-78: чудо в Кордове

Нидерланды – Германия на ЧМ-78: Бернд Дитц: «Мы проиграли 2:2»

3. Воспитанник Sports.ru, автор – Павел Поляков

Вы точно видели эти аппетитные фото из футбольного подземелья и классные интервью.

Удивительная история братьев: выросли в Японии, пробиваются из Португалии и мечтают о сборной России

Атмосфера за пределами топ-лиг – кайф! Футбол из «Столицы Портвейна» и две 100-летние команды

4. Пространство футбола, автор – Yegor Belov

Увлекательные истории из футбольного прошлого и настоящего.

Дружба с Семиным, созвоны с Черчесовым, восхищение Гагариным. Перуанец переехал в Россию и полюбил наш футбол

Играл против молодого Деметрадзе, 4 года пас коров вместо футбола, а потом стал лучшим защитником чемпионата

5. Женский ногомяч, автор – Денис Ким

Все, что вы хотели знать о женском футболе.

«Мы до сих пор не осознаем, что выиграли чемпионат мира». Итоги 2023 года в женском футболе

Женская ЛЧ вернулась! Гид по командам женской Лиги чемпионов-2023/24

6. 100% фанатский стиль!, автор – Амир

Интереснейшие сюжеты на стыке истории и футбольного фанатизма.

Пранкер с инвалидностью и лицом ребенка – спонсор футбольного клуба. Безумная история спасения «НЕКа»

Авиакатастрофа, где могли погибнуть Гуллит и Райкард – о ней мало кто знает. 34 года назад разбилась сборная Суринама

7. Калимантан, автор – Ложный Голкипер

Здесь вспоминают команды прошлого и ищут занимательные сюжеты.

Пеле и Сталлоне под музыку Шостаковича играют с нацистами в футбол. «Победа» – самый странный спортивный фильм в истории

В 60-х Буффон брал Серию А с «Миланом» и «Интером». Речь о Лоренцо Буффоне – дальнем родственнике Джанлуиджи 

8. Звуки Пукки, автор – Алексей Берещенко

Интересное о футболе: особенно тут любят подборки (например, антисборные клубов).

60+ игроков, которые завершили карьеру в 2023 году. Прощаемся со Златаном, Бэйлом и Азаром

Антисборная «Милана». Собираем 11 худших в истории клуба

9. Шнурки Гави, автор – Дмитрий Кияшов

Блог, в котором рассказывают о молодых и перспективных футболистах.

Большой путеводитель по Евро U-21: здесь все составы и профайлы звезд

12 будущих звезд. Кто станет следующим Месси, Роналду или Неймаром – краткие итоги ЧМ U-17

***

А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 25 по 31 января.

Фото: Roland Witschel/dpa/Global Look Press

Выбираем лучший познавательный блог
11 голосов
Футбольная лихорадка
28%
Футбол ушедшей эпохи
0%
Воспитанник Sports.ru
27%
Пространство футбола
9%
Женский ногомяч
9%
100% фанатский стиль!
18%
Калимантан
0%
Звуки Пукки
0%
Шнурки Гави
9%
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