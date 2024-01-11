Футбольные репортажи, история, путешествия. Выбираем лучший познавательный блог

Женский и молодежный футбол тоже здесь.

Sports.ru познавательный – благодаря вам. В 2023 году многие блоги Трибуны знакомили нас с футбольным миром во всех его проявлениях. У кого получилось лучше – решать вам.

Душевный блог с атмосферными репортажами из российской глубинки.

Автор в мельчайших деталях воссоздает события ЧМ-1978, систематизировав тонны информации.

Вы точно видели эти аппетитные фото из футбольного подземелья и классные интервью.

Увлекательные истории из футбольного прошлого и настоящего.

Все, что вы хотели знать о женском футболе.

Интереснейшие сюжеты на стыке истории и футбольного фанатизма.

Здесь вспоминают команды прошлого и ищут занимательные сюжеты.

Интересное о футболе: особенно тут любят подборки (например, антисборные клубов).

Блог, в котором рассказывают о молодых и перспективных футболистах.

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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 25 по 31 января.

Фото: Roland Witschel/dpa/Global Look Press