«Что эта новость делает на нашем сайте вирусологии?» История мема из комментов
Спортс мемологический.
Надеемся, вы заметили: Sports.ru – не только про спорт, но и про жизнь во всех ее проявлениях. Мы рассказываем и о Пепе на матче, и о Пепе вне футбола: как на его стиль одежды повлияла жена? Что он думает о независимости Каталонии? Где отдыхает?
Если Эдинсон Кавани плохо косит траву – мы расскажем почему и как правильно. Если пресс-атташе сборной Бразилии не умеет держать котиков – дадим инструкцию! А если идет чемпионат мира, то подготовим 100 текстов исключительно про географию, историю и культуру.
Иногда вы хвалите нас за это комментами «Спортс познавательный». А иногда иронизируете: «Что эта новость/текст делает на нашем... сайте?»
Кажется, это старейший и самый популярный мем в комментариях (популярнее «Лудогорца»!). Вот как он зародился.
Началось почти 10 лет назад – и понеслось: наш сайт уже называли эзотерическим, египтологическим и даже насекомоведческим
Сначала некоторые пользователи просто возмущались околоспортом. Так новость 2011 года с итогами расследования убийства фаната «Спартака» Егора Свиридова вызвала такой комментарий: «Что эта новость делает на спортивном сайте?»
Такие комментарии периодически возникали и позднее, но мем родился 12 июня 2014 года. Причем в один день его написали дважды!
Фраза быстро набрала популярность. Вот подтверждающий комментарий от сентября того же года: «Как любят в последнее время здесь говорить: что эта спортивная новость делает на нашем сайте МИДа РФ?»
До конца 2014-го шутку использовали больше 20 раз, а уже в следующем году в пять раз больше. Пиком стал 2016-й – почти 200 упоминаний.
Этот мем не гарантирует плюсы. Будьте осторожны
Некоторых мем бесил уже в 2016-м: так 60 минусов поймал комментарий, в котором Sports.ru назвали медицинским (новость про вирус Зика, проникший в Бразилию во время Кубка конфедераций-2013), и кучу плюсов получили ответы на него:
● «Что делает твой оригинальнейший коммент с прицелом на 100> плюсов на нашем сайте банальных комментариев?»
● «Как же достали комментарии такого рода: что эта .... новость делает на нашем ... сайте».
А вот выстрелившие комментарии
Однако шутка жива и работает даже в 2023-м: один из комментариев этого года ворвался в топ-10 самых залайканных в истории мема. Забавно, что больше всего плюсов собрал пользователь с ником Плюсолюбов.
У Sports.ru сотни характеристик! От кошачьего до сайта поклонников Ирины Дубцовой
В топ-10 заплюсованных не попал один популярнейший вариант: чаще всего наш сайт называют… политическим.
Давайте немного раскроем пункт «Прочее». Туда попали редкие, но самые интересные варианты. Итак, наш сайт называли: коневодческим, насекомоведческим, яблочным, театральным, пасхальным, ботаническим, антитеррорестическим, египтологическим, шпионским, мафиозным, акушерским, урологическим, гастроэнтерологическим, авиационным, риэлторским, экологическим, эзотерическим, либеральным, православным, феминистским, религиозным, великосветским, лингвистическим, урбанистическим, кошачьим, попугайским, тиктокерским, историческим и да, даже неспортивным!
А еще Sports.ru – это сайт знакомств и путешествий, фанатов турецких сериалов и французских комедий, молодых мам и любителей боевых искусств, поклонников творчества Ирины Дубцовой и Вани Урганта.
Да, это все реальные комментарии. Кстати, есть еще один вид коммментов под нашими околоспортивными текстами. И, похоже, они одобрительные:
📚 Спортс познавательный (22 упоминания)
🎓 Спортс образовательный (19)
🌏 Спортс лингвистический (4)
🔙 Спортс исторический (3)
😍 Спортс просветительский, кулинарный, детективный, освобожденный (по 2)
🤩 Спортс географический, математический, филологический, юридический, ономастический, обучающий, медицинский, юмористический, удивляющий (по 1).
А какой Спортс для вас?
"Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст" - все равно напишу.
Ньюкасл чемпик, вот мем
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