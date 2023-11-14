«Что эта новость делает на нашем сайте вирусологии?» История мема из комментов

Спортс мемологический.

Надеемся, вы заметили: Sports.ru – не только про спорт, но и про жизнь во всех ее проявлениях. Мы рассказываем и о Пепе на матче, и о Пепе вне футбола: как на его стиль одежды повлияла жена? Что он думает о независимости Каталонии? Где отдыхает?

Если Эдинсон Кавани плохо косит траву – мы расскажем почему и как правильно. Если пресс-атташе сборной Бразилии не умеет держать котиков – дадим инструкцию! А если идет чемпионат мира, то подготовим 100 текстов исключительно про географию, историю и культуру.

Иногда вы хвалите нас за это комментами «Спортс познавательный». А иногда иронизируете: «Что эта новость/текст делает на нашем... сайте?»

Кажется, это старейший и самый популярный мем в комментариях (популярнее «Лудогорца»!). Вот как он зародился.

Началось почти 10 лет назад – и понеслось: наш сайт уже называли эзотерическим, египтологическим и даже насекомоведческим

Сначала некоторые пользователи просто возмущались околоспортом. Так новость 2011 года с итогами расследования убийства фаната «Спартака» Егора Свиридова вызвала такой комментарий: «Что эта новость делает на спортивном сайте?»

Такие комментарии периодически возникали и позднее, но мем родился 12 июня 2014 года. Причем в один день его написали дважды!

Фраза быстро набрала популярность. Вот подтверждающий комментарий от сентября того же года: «Как любят в последнее время здесь говорить : что эта спортивная новость делает на нашем сайте МИДа РФ?»

До конца 2014-го шутку использовали больше 20 раз, а уже в следующем году в пять раз больше. Пиком стал 2016-й – почти 200 упоминаний.

Этот мем не гарантирует плюсы. Будьте осторожны

Некоторых мем бесил уже в 2016-м: так 60 минусов поймал комментарий, в котором Sports.ru назвали медицинским (новость про вирус Зика, проникший в Бразилию во время Кубка конфедераций-2013), и кучу плюсов получили ответы на него:

● «Что делает твой оригинальнейший коммент с прицелом на 100> плюсов на нашем сайте банальных комментариев?»

● «Как же достали комментарии такого рода: что эта .... новость делает на нашем ... сайте».

А вот выстрелившие комментарии

Однако шутка жива и работает даже в 2023-м: один из комментариев этого года ворвался в топ-10 самых залайканных в истории мема. Забавно, что больше всего плюсов собрал пользователь с ником Плюсолюбов.

У Sports.ru сотни характеристик! От кошачьего до сайта поклонников Ирины Дубцовой

В топ-10 заплюсованных не попал один популярнейший вариант: чаще всего наш сайт называют… политическим.

Давайте немного раскроем пункт «Прочее». Туда попали редкие, но самые интересные варианты. Итак, наш сайт называли: коневодческим, насекомоведческим, яблочным, театральным, пасхальным, ботаническим, антитеррорестическим, египтологическим, шпионским, мафиозным, акушерским, урологическим, гастроэнтерологическим, авиационным, риэлторским, экологическим, эзотерическим, либеральным, православным, феминистским, религиозным, великосветским, лингвистическим, урбанистическим, кошачьим, попугайским, тиктокерским, историческим и да, даже неспортивным!

А еще Sports.ru – это сайт знакомств и путешествий, фанатов турецких сериалов и французских комедий, молодых мам и любителей боевых искусств, поклонников творчества Ирины Дубцовой и Вани Урганта.

Да, это все реальные комментарии. Кстати, есть еще один вид коммментов под нашими околоспортивными текстами. И, похоже, они одобрительные:

📚 Спортс познавательный (22 упоминания)

🎓 Спортс образовательный (19)

🌏 Спортс лингвистический (4)

🔙 Спортс исторический (3)

😍 Спортс просветительский, кулинарный, детективный, освобожденный (по 2)

🤩 Спортс географический, математический, филологический, юридический, ономастический, обучающий, медицинский, юмористический, удивляющий (по 1).

А какой Спортс для вас?