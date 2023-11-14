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«Что эта новость делает на нашем сайте вирусологии?» История мема из комментов

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Спортс мемологический.

Надеемся, вы заметили: Sports.ru – не только про спорт, но и про жизнь во всех ее проявлениях. Мы рассказываем и о Пепе на матче, и о Пепе вне футбола: как на его стиль одежды повлияла жена? Что он думает о независимости Каталонии? Где отдыхает?

Если Эдинсон Кавани плохо косит траву – мы расскажем почему и как правильно. Если пресс-атташе сборной Бразилии не умеет держать котиков – дадим инструкцию! А если идет чемпионат мира, то подготовим 100 текстов исключительно про географию, историю и культуру.

Иногда вы хвалите нас за это комментами «Спортс познавательный». А иногда иронизируете: «Что эта новость/текст делает на нашем... сайте?»

Кажется, это старейший и самый популярный мем в комментариях (популярнее «Лудогорца»!). Вот как он зародился.

Началось почти 10 лет назад – и понеслось: наш сайт уже называли эзотерическим, египтологическим и даже насекомоведческим

Сначала некоторые пользователи просто возмущались околоспортом. Так новость 2011 года с итогами расследования убийства фаната «Спартака» Егора Свиридова вызвала такой комментарий: «Что эта новость делает на спортивном сайте?»

Такие комментарии периодически возникали и позднее, но мем родился 12 июня 2014 года. Причем в один день его написали дважды! 

Фраза быстро набрала популярность. Вот подтверждающий комментарий от сентября того же года: «Как любят в последнее время здесь говорить: что эта спортивная новость делает на нашем сайте МИДа РФ?»

До конца 2014-го шутку использовали больше 20 раз, а уже в следующем году в пять раз больше. Пиком стал 2016-й – почти 200 упоминаний. 

Этот мем не гарантирует плюсы. Будьте осторожны

Некоторых мем бесил уже в 2016-м: так 60 минусов поймал комментарий, в котором Sports.ru назвали медицинским (новость про вирус Зика, проникший в Бразилию во время Кубка конфедераций-2013), и кучу плюсов получили ответы на него: 

● «Что делает твой оригинальнейший коммент с прицелом на 100> плюсов на нашем сайте банальных комментариев?»

● «Как же достали комментарии такого рода: что эта .... новость делает на нашем ... сайте».

А вот выстрелившие комментарии

Однако шутка жива и работает даже в 2023-м: один из комментариев этого года ворвался в топ-10 самых залайканных в истории мема. Забавно, что больше всего плюсов собрал пользователь с ником Плюсолюбов.

У Sports.ru сотни характеристик! От кошачьего до сайта поклонников Ирины Дубцовой

В топ-10 заплюсованных не попал один популярнейший вариант: чаще всего наш сайт называют… политическим.

Давайте немного раскроем пункт «Прочее». Туда попали редкие, но самые интересные варианты. Итак, наш сайт называли: коневодческим, насекомоведческим, яблочным, театральным, пасхальным, ботаническим, антитеррорестическим, египтологическим, шпионским, мафиозным, акушерским, урологическим, гастроэнтерологическим, авиационным, риэлторским, экологическим, эзотерическим, либеральным, православным, феминистским, религиозным, великосветским, лингвистическим, урбанистическим, кошачьим, попугайским, тиктокерским, историческим и да, даже неспортивным!

А еще Sports.ru – это сайт знакомств и путешествий, фанатов турецких сериалов и французских комедий, молодых мам и любителей боевых искусств, поклонников творчества Ирины Дубцовой и Вани Урганта.

Да, это все реальные комментарии. Кстати, есть еще один вид коммментов под нашими околоспортивными текстами. И, похоже, они одобрительные:

📚 Спортс познавательный (22 упоминания)

🎓 Спортс образовательный (19)

🌏 Спортс лингвистический (4)

🔙 Спортс исторический (3)

😍 Спортс просветительский, кулинарный, детективный, освобожденный (по 2)

🤩 Спортс географический, математический, филологический, юридический, ономастический, обучающий, медицинский, юмористический, удивляющий (по 1).

А какой Спортс для вас?

Комменты Sports.ru – как они стали великими

«Пеп – лысый шарлатан». Откуда этот мем? А угадаете, кого так назвали на Sports.ru первым?

Мему «а накажут «Лудогорец» почти 10 лет. Вот как он родился

26 комментариев
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Как много комментариев пишет пользователь с ником "Пользователь заблокирован"
+111
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+111
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Привет, спортс. Это я, твой единственный комментатор - Пользователь заблокирован. Я на протяжении многих лет создавал иллюзию того, что тебя читает и комментирует много людей, но это был я. Сейчас напишу это сообщение со всех аккаунтов.

"Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст" - все равно напишу.
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Что эта спортивная новость делает на нашем сайте кружков и диаграмм?!
+67
-3
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Ответ MagicWithoutBorders
Как много комментариев пишет пользователь с ником "Пользователь заблокирован"
Легенда...
+45
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Что эта новость делает на нашем сайте заблокированных пользователей?
+32
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Ответ Aleks.Kro
Что эта спортивная новость делает на нашем сайте кружков и диаграмм?!
Спортс статистический
+21
0
+21
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Ответ MagicWithoutBorders
Как много комментариев пишет пользователь с ником "Пользователь заблокирован"
Раньше за мем "Что эта новость делает на нашем сайте" блокировали, а теперь кружочки и диаграммы рисуют
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+15
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Самая мякотка статьи в том, что очень много пользователей из топов комментариев в последствии заблокировали.
+8
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Ответ soda overdose
Уже писал, но добавлю. Очень часто "Спортс" еще и переобувающийся) Недавний пример с Онана, где с разницей в два дня были материалы: "Онана снова топ", а потом "Онана ну что это?" Классика
Тут сам Онана постарался от души.
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это разве мем

Ньюкасл чемпик, вот мем
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Ответ soda overdose
Уже писал, но добавлю. Очень часто "Спортс" еще и переобувающийся) Недавний пример с Онана, где с разницей в два дня были материалы: "Онана снова топ", а потом "Онана ну что это?" Классика
«Онана ну что это» – оперативный пост по игре, где у него было две голевые ошибки. Матчпост с таким загом логичен и в теории он может не исключать, что в целом по сезону Онана топ! Ну и вообще: это же пишут разные авторы, мнения могут не совпадать и это нормально
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Уже писал, но добавлю. Очень часто "Спортс" еще и переобувающийся) Недавний пример с Онана, где с разницей в два дня были материалы: "Онана снова топ", а потом "Онана ну что это?"
Классика
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В таблице топ-10 комментариев лучше начинать с самого популярного из них, а не наоборот.
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Ответ заблокированному пользователю
Привет, спортс. Это я, твой единственный комментатор - Пользователь заблокирован. Я на протяжении многих лет создавал иллюзию того, что тебя читает и комментирует много людей, но это был я. Сейчас напишу это сообщение со всех аккаунтов. "Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст" - все равно напишу.
За что его заблокировали? За этот комментарий или еще что-то писал?
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Про гомосексуальный сайт и порносайт че-то в голос порвало)))
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Ответ soda overdose
Уже писал, но добавлю. Очень часто "Спортс" еще и переобувающийся) Недавний пример с Онана, где с разницей в два дня были материалы: "Онана снова топ", а потом "Онана ну что это?" Классика
Так это же любой материал про Спартак, тут спортс ни при чём))
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Спортс энциклопедический
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Молодцы спортс. Это то, что нужно. Ну и Плюсолюбов порадовал, смеялся в голос
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Так много вопросов и так мало ответов...)
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Какой спортс? Да тут сразу и не разберешься. Всего понемногу. Спортс новостной
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Ответ MagicWithoutBorders
Как много комментариев пишет пользователь с ником "Пользователь заблокирован"
это единоутробный брат Неизвестного Исполнителя
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Ответ Rezuan Bidzhiev
За что его заблокировали? За этот комментарий или еще что-то писал?
Вроде если бы именно за этот комментарий, то он бы тут не высвечивался, хоть и затемненным.
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Что эта спортивная новость делает на нашем праздновании юбилея?
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