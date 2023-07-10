11 комментариев

В конце сезона-2012/13 «Манчестер Юнайтед» попрощался с легендой: сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера спустя 27 лет. Этот пост – часть сериала, который зафиксирует 10 лет «МЮ» после Фергюсона – и величие самого сэра Алекса.

Сэр ушел красиво, приведя «Манчестер Юнайтед» к очередному титулу. Кажется, к этому моменту у шотландца вообще не осталось хейтеров: он заслужил уважение даже самых принципиальных соперников.

Недавно мы попросили вас порассуждать на эту тему: «За что все так любят сэра Алекса?» Вы оставили больше 70 комментариев, за что вам большое спасибо.

Мы собрали лучшие высказывания, а еще добавили к ним несколько мнений редакционных авторов. Пытаемся разобраться в величии Фергюсона вместе!

За то, что всегда давал шанс молодым (Руслан Копылов)

Фразу «If you’re good enough, you’re old enough» придумал не Алекс Фергюсон (ее сказал еще один легендарный тренер «МЮ» Мэтт Басби), но она идеально подходит и шотландцу. Сэр Алекс никогда не боялся выпускать молодых ребят даже в самых важных матчах. Класс-92 − невероятное чудо, но и без него хватает примеров. В первый же день в клубе Фергюсон пошел посмотреть на тренировку юниоров. В конце 80-х он собрал первую версию «Птенцов Ферги» с Ли Шарпом и Марком Робинсом − его гол спас Фергюсона в сезоне-1989/90. Победный гол Македы, легендарная связка Андерсон-Клеверли, вера в братьев Да Силва и еще десяток примеров.

За привитый «МЮ» характер и волю к победе (Harry Hole)

Так как с самого детства я страстный поклонник «Ювентуса», мне доводилось часто наблюдать столкновения двух великих клубов в Лиге чемпионов. И всегда оставалось чувство легкой недосказанности. Ни разу не удавалось сказать после очередного сражения, кто же действительно сильнее? Эти клубы связывает незримая нить, сотканная десятилетиями. И важной частью этой связи всегда оставался невероятный и по-своему уникальный сэр Алекс Фергюсон. Тренер с большой буквы, чье имя отныне и навеки будет нарицательным для профессии. Золотая эпоха «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» держится на двух друзьях: Фергюсоне и Липпи. Называя друг друга чуть ли не братьями, тренеры часто были вынуждены соперничать на футбольном поле.

И именно Фергюсону принадлежат те важнейшие для меня слова, ставшие гарантом качества выбранного лично мною клуба для поддержки: «Ювентус» был примером для моего «Манчестер Юнайтед». Я показал игрокам видеозаписи игр команды Липпи и сказал: «Не смотрите ни на тактику, ни на технику − у нас это тоже есть. Вы должны увидеть их волю к победе». В финале Лиги чемпионов против «Баварии», несмотря на фаворитизм немцев, я отдал всю душу, болея за англичан. До последнего верилось, что увиденное непотребство в 90 минут длиной − это лишь выступление конферансье перед основным представлением. Так оно и вышло. Фергюсон показал, как характер превалирует над качеством, даже если для этого отведено каких-то 5 минут. Не секрет, что символ туринцев Алессандро Дель Пьеро на протяжении многих лет был объектом желаний сэра Алекса для усиления и без того могучей команды. И вновь для меня, как фаната, воля тренера «Манчестер Юнайтед» стала своеобразным подкреплением известного постулата о том, насколько легенда «Юве» верна альма матер: «После того, как Италия выиграла чемпионат мира в 2006 году, а «Ювентус» вылетел во второй дивизион, я был уверен, что он покинет «Ювентус». Такой игрок не играет во втором дивизионе. После моего предложения, его ответ был шокирующим, он сказал мне: «Сэр, вы говорили со мной раньше, я вас очень уважаю, но «Ювентус» сильно страдает, и мой долг − оставаться здесь. У «Ювентуса» проблемы, я капитан команды, вы ожидаете, что я их покину?»

Ферги-тайм вошел в историю как демонстрация преимущества менталитета на физическим превосходством. Пресловутые последние минуты, когда «МЮ» внезапно включался в игру в невиданном доселе неистовстве и сметал соперника, уже праздновавшего победу, для всех нас стали чем-то уже привычным и понятным. Любая победа, добытая схожим образом, неизменно напоминает нам «Манчестер Юнайтед». И это − заслуга Алекса Фергюсона. Несмотря на сезон, титулы, поражения, физические спады, «МЮ» под предводительством своего будто бы вечного тренера всегда являл собой силу, с которой необходимо считаться. Я счастлив, что застал эту эпоху, видел грандиозные сражения с разным исходом, и меня, равно как и всех, постигла грусть в момент завершения этой эры. Мировой футбол изменился − и эта черта проведена карьерой великого тренера, постоянно жующего жвачку и меняющего игру под себя. Спасибо, сэр Алекс Фергюсон.

За то, что сэр Алекс – это и есть «Ман Юнайтед» (Дмитрий Письменский)

Долго думал, как сформулировать свое отношение к Ферги – прайм я не застал в силу возраста. Фен, фергитайм, три поколения, «Класс-92», первый требл, жвачка – думаю, вы это знаете и без меня. А за что еще я, болельщик «МЮ», могу любить сэра Алекса? Отвечу графикой, которую я рисовал 31 декабря – в день рождения САФа. Пожалуй, это самый универсальный, полный и лаконичный ответ. Человек, который дал «МЮ» все это – однозначно в сердце.

Фундаментальным правилом Фергюсона было великое «игрок не может быть выше клуба». Выше клуба не был и сам Фергюсон. Потому что был равен. Сэр Алекс – это и есть «Ман Юнайтед».

10 лет назад. Вчера. Через 3 года.

За возрождение «МЮ» (ManUtd_Mercedes-Benz_LH44)

Наверное за то, что он приложил руку к возрождению клуба, который больше 20 лет находился в подвешенном состоянии. И он не просто возродил его, но и сделал из клуба доминатора АПЛ на следующие 20 лет и топом в Европе. При Фергюсоне в АПЛ некоторые клубы уже морально готовились к поражению, а в Европе понимали, что «Манчестер Юнайтед» грозная сила, с которой придется выложиться по максимуму, если не хочешь проиграть.

Про Ферги-тайм, наверное, весь мир наслышан. Каждый фанат был более менее спокоен в момент, когда команда уступала в счете, так как знал, что в концовке что-нибудь да и произойдет. Я очень завидую тем людям, которые ощутили на себе те эмоции в финале 99 года.

Также стоит отметить его преданность «МЮ», ведь это редчайшее умение – провести столько лет в одном клубе и иметь такие невероятные достижения. Команда, несмотря на смену чемпионов, травмы и другие события, была невероятно стабильной в эпоху АПЛ.

21 год быть в топ-3 – уникальное достижение.

За медийность во времена олдскула (Вячеслав Щепеткин)

Он, конечно, великий тренер и все такое, но ведь он еще и первый медийный тренер. Что вы знаете о тренерах из 90-х? Да ничего. Все крутые истории оставались где-то в их пыльных биографиях. А с САФом они появлялись и шерились сразу же.

Он взял требл на старте нового тысячелетия, цветного ТВ и медленного интернета. Он швырял бутсу, получал пиццей, запрещал шапки, жевал жвачку, воевал с Моуринью/Венгером/кем-то-еще, а потом поил их вином. Вспомните все крутые рекламы с Руни и Роналду, воротник Кантона, обложки с Бексом, нарезки с навесами и ударами Скоулза. Фергюсона там могло и не быть, но везде чувствовалось его присутствие, его огромная великая тень. Если бы в древних альбомах Panini были бы стикеры с тренерами, Ферги был бы самой ценной наклейкой.

За преданность и умение строить команды (zweroboy1)

Мне симпатичны долгосрочные проекты. Но в современном футболе таких раз два и обчелся. В нынешней АПЛ нет ни одного тренера с 10+ годами в одной команде. Из топовых чемпионатов могу припомнить только Симеоне и Штрайха. Почти во всех остальных клубах тренеров меняют как перчатки, многих даже не успеваю запомнить.

А у Фергюсона была очень длинная история в «МЮ», при этом его команда все время была на высоком уровне и выиграла неисчислимое количество трофеев. Он умел делать из хороших игроков сильную команду. За 10 лет после Ферги в «Юнайтед» покупали много топ-игроков за большие деньги, но слепить из них команду уровня «МЮ» Фергюсона так и не получилось.

За то, что разбил доминацию Глазго (Азатхан Чекабаев)

Победы Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» навсегда в зале славы, но из-за их огромного наследия в тени остались успехи шотландца на родине. А они невероятно значимы. Нет-нет, речь не про звание лучшего бомбардира чемпионата Шотландии в сезоне-1965/66.

На стыке 70-х и 80-х будущий сэр тренировал «Абердин» и привел клуб к таким результатам, которых у этой команды не было ни до, ни после: 3 чемпионства, 4 Кубка и Кубок лиги – внутри страны, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА – в Европе.

В финале Кубка кубков «Абердин» сломил «Реал» (2:1 в дополнительное время). Легендарный Альфредо ди Стефано , который тогда тренировал мадридцев, выдал сопернику очень лестную оценку: «Это была не футбольная команда, это был неудержимый дух».

С тех пор «Абердин» больше не сверкал в еврокубках и ни разу не выигрывал титул. До Фергюсона клуб лишь раз побеждал в чемпионате – в 1955-м. А после сэра Алекса в шотландской лиге побеждали только «Селтик» и «Рейнджерс». Вот уже почти 40 лет никто не может повторить то, что удалось Фергюсону – разбить гегемонию клубов из Глазго.

За постоянную нацеленность на ворота (Writer 1)

Читал один из комментов на Спортсе, там было написано: «При САФе у «МЮ» всегда была нацеленность на ворота соперника». Пожалуй, это выражение лучше всего описывает стиль игры «Юнайтед» при нем. Пересмотрел голы «МЮ» сезона-12/13 – это фантастика: Клеверли, Андерсон играли топово, подключения с флангов Эвра, Рафаэля, лонгболлы Руни, Кэрикка, Гиггза и других ветеранов – это что-то с чем-то, а уж дух Видича, Фердинанда и ранее Ван дер Сара просто не могли оставить тебя равнодушным к ним, за них реально хотелось болеть.

Вспоминая даже поражение 1:6 от «Сити», стоит отметить, что «МЮ» отыграл один мяч в меньшестве и пошел в атаку всей командой (вдесятером) при счете 1:3 на 86-й минуте. За них было не стыдно. Прошло уже 10 сезонов, но подобного еще не было. Что по результату, что по игре.

За стратегическое видение (Павел Полынцев)

Потому что это один из первых тренеров, ставивших перед собой стратегические задачи, что позволило вывести клуб на новый, неизведанный (по меркам первых лет его работы) уровень. Что обычно рядовому болельщику можно увидеть на дистанции в месяц, в полгода, в сезон? Чтобы найти ответ на этот вопрос, достаточно почитать прессу: игроки меняют роли; играют на 200%, а где-то на 50%; тренер проповедует свою философию, при которой кто-то адаптируется, кто-то ломается... работа в футболе соткана из взлетов и падений. Победил – хороший, проиграл – неудачник. Но только так было до сэра Алекса. Его идеи заставили болельщика и, возможно, поколение текущих тренеров смотреть на игру иначе. Было ли раньше такое, что менеджер знал всех работников клуба по именам, да еще и знал по именам их родных? Было ли раньше такое, что менеджер лично приезжал к игроку, чтобы проконтролировать, тусит он где-то в ночь перед игрой или соблюдает режим? Было ли такое, что тренер не просто эмоционирует на площадке, а манипулирует участниками игры? Он управлял мелочами, которые складывались в идеальный пазл, даже если нужно было время, чтобы это привело к успеху. Его не заботили грезы о золоте, но он в итоге к нему пришел. В эпоху черного и белого, когда победа и трофеи являлись приоритетом, Фергюсон просто сказал: «Да ну вас нафиг! Мы будем вкладываться в академию и поиск молодых талантов. Трофеи будут наши, но не сейчас».

Да, без громких покупок в период строительства не обошлось, иначе, думается, клуб и тренер распрощались бы. Но все сложилось настолько гладко и так вовремя, что речь Алана Хансена «вы ничего не выиграете с детьми» в итоге оказалась перлом, а не диагнозом.

Тот факт, что Фергюсона заботили не трофеи, а становление клуба на прочный фундамент, раскрывается в книгах и документалках о нем. Даже запомнил историю, что команда 20 минут назад выиграла чемпионат, а он уже размышлял о том, какую позицию стоит укрепить в конце следующего (!) сезона. Фен, жвачка, Бекс и прочее – безусловно, атрибуты, по которым можно легко узнать старика. Но хотелось бы верить, что для менеджмента и тренерского ремесла он сделал гораздо больше.

За особое нежелание проигрывать (Nikolay Merkulov)

Сэр Алекс родился уже после «Битвы за Британию» – за 4 года до конца Второй мировой. Он из того поколения, из которого можно делать гвозди или рельсы. Кому как больше нравится. Лучшую историю, которую я знаю о нем, рассказал Эвра. Он говорил о матче, в котором «МЮ» уступил «Ливерпулю» на «Энфилде». Дело было в 2011 году. Тогда Каррагер в привычном стиле выкорчевывал ноги Нани и на поле возникла взбучка: «Фергюсон дал Нани отпуск на две недели – он сказал, что ему нужно восстановиться после случившегося. Но мы ждали Нани, знаешь, в той команде нам на многое было плевать, мы просто были готовы его убить. Потому что, понимаешь, игрок «МЮ» плачет на «Энфилде»...

Даже Фергюсон тогда сказал ему: «Надеюсь, что у тебя сломаны ноги, черт возьми, я действительно надеюсь, что ты сломал ноги». Каждый раз, когда Нани падал на газон, Фергюсон был готов его убить. Он считал, что футболист «Юнайтед» не может так себя вести». В этом есть какое-то особенное нежелание проигрывать. Подход «пан или пропал». Все или ничего. Наверное, мы слишком изнеженные ребята, чтобы так мыслить. Футбол – не война и все такое. А вот сэр Алекс мог – и отчасти из этой мантры складывались их ожидаемые голы в дополнительное время.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Alex Livesey, Michael Regan, Gary M Prior/Allsport, Simon Bruty/Allsport/Hulton Archive