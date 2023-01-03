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30 самых заминусованных постов 2022 года

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Футбол Футбол

Вы уже знаете победителя.

Продолжаем подводить итоги 2022-го: мы уже собрали лучшие комменты ушедшего года и самые заплюсованные посты. Теперь подборка, которую вы точно ждали не меньше: рейтинг худших материалов по вашей версии. Если хотите открыть один из текстов, просто кликайте на картинку. 

И не забудьте влепить минус этому посту – такая традиция!

Ледовое шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» стало победителем в конкурсе президентского фонда культурных инициатив в области культуры, искусства и креативных творческих индустрий.

Индивидуальный предприниматель Евгений Плющенко (именно он подавал заявку на конкурс) получил грант президента России в размере 50 510 000 рублей на реализацию своего проекта. Поздравления!

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка дала большое интервью Надежде Стрелец. Разговор длился два часа – обсудили не только фигурное катание с ледовыми шоу, но и политику с личной жизнью. Местами вышло очень любопытно.

Госдума работает с 1994-го, за это время в ее составе побывали 24 звезды спорта. Первым был Александр Карелин – трехкратный победитель Олимпиад вошел в Думу еще в 1999-м. Потом к нему присоединились гимнастки Алина Кабаева и Светлана Хоркина.

Максимального представительства Дума достигла в 2019-м – с приходом после довыборов Шипулина спортсменов-депутатов стало 17.

После спорта Алина Загитова осваивает не только профессию журналиста, но и модные тенденции. За месяц межсезонья она показала несколько очень ярких образов.

На этапе юниорского Гран-при в Риге выступила участница с крайне необычной историей: 14-летняя трансгендер Мария Рейкдал из Бразилии заняла предпоследнее место. Она мечтает об Олимпиаде-2026 в Италии. Ей исполнится уже 18, и она верит, что выступит на ближайших Играх. А о своем необычном статусе Мария взвешенно рассуждала еще в 11 лет:

«Я хочу, чтобы люди поняли, что я девушка. Даже если в моих документах где-то написано Жоао, то я все равно знаю, что я девушка».

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готовит болельщиков к введению Fan ID: как получить карту болельщика и где она будет нужна. Главное из анонса. 

В огромной стране, где есть прекрасные врачи, ученые, учителя, историки, рестораторы, люди творческих профессий: балерины, актеры, режиссеры. Но вот беда с дюжиной футбольных арбитров? Так может, не в судьях дело, а в той самой Гидре всего российского футбола?

Какая разница, под какой фамилией функционирует РФС и РПЛ: будь то Фурсенко или Дюков, если ДНК у них все то же блекло-голубое. Ни в одной другой европейской стране нет такой монополии государственной корпорации на весь футбол как таковой. Это феноменальное российское явление. Но никак не достижение и не повод для гордости.

Вероятно, федерация решит омедалить Анну Щербакову, действующую чемпионку мира, и, как мы предсказываем еще с ноября, бурно прогрессирующий танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин. Если вы до сих пор считаете такой расклад маловероятным, то давайте посчитаем вместе. И вы убедитесь, что Диану и Глеба уже сейчас можно поздравлять с олимпийским золотом.

Мы играем хуже нашего же стереотипного представления о Финляндии-2019. Потому что финны тогда хотя бы вязали суперзвезд мирового хоккея. А мы будем вязать Теему Хартикайнена. И очень боимся, что у нас не получится.

Не знаю как вам, а мне не нужны ни такой хоккей, ни медали, которые будут таким хоккеем добыты. Сборная России, выходящая на игру против второго-третьего состава Швеции/Финляндии и планирующая бодаться – это позор при любом результате.

Нет ничего удивительного в том, что Загитова в ринге выглядела хорошо: у нее сумасшедший спортивный бэкграунд, из-за которого она шикарно чувствует тело и понимает биомеханику, что позволяет быстро схватывать элементы других видов. И, да: Алине всего 20 лет, а ставший чемпионом мира по профессионалам Николай Валуев именно в этом возрасте в бокс и пришел!

Из 15 золотых медалистов Игр на встрече присутствовали лишь 9. Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Марк Кондратюк и Камила Валиева – все чемпионы командного турнира фигуристов (так и не получившие медали из-за неопределенной ситуации по Валиевой). А также Денис Спицов, Алексей Червоткин и Вероника Степанова – победители лыжных эстафет.

На встречу по разным причинам не приехали Александр Большунов и Анна Щербакова – наши единственные чемпионы в личных видах, а также эстафетчики Сергей Устюгов, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Татьяна Навка за несколько лет создала империю ледовых шоу: в ее проектах выступают Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева. Билеты на выступления продают за полгода, а спектакли заглядывают не только в Сочи, но и в Анталью, Дубай.

После карьеры Татьяна выступала в разных шоу со своим партнером Романом Костомаровым. А главный проект в ее жизни – конечно, «Ледниковый период». Там она попробовала роли участницы и наставника, а сейчас – постоянно в жюри, почти как Татьяна Тарасова.

На официальном портале правовой информации появилась запись – указ президента России Владимира Путина о приеме нескольких десятков человек в гражданство РФ и выходе из гражданства троих. Одной из лишившихся российского паспорта стала молодая биатлонистка Лидия Жураускайте. Кто она и как так получилось?

Пекин-2022 подтвердил величие Дмитрия Губерниева как человека, влюбляющего в героев из спорта и заставляющего за них переживать.

Да, не уйти от ощущения, что он навязывает эти чувства, насильно вдалбливает необходимость болеть за наших, но конкретно на Олимпийских играх именно это – лучший метод для решения главной задачи. Она в том, чтобы брызги внимания к олимпийским видам и героям разлетелись на весь следующий цикл.

Девушка Криштиану плывет на яхте, раскинувшись на диванчике. На ней почти все от Gucci – костюм, носки и кроссовки. 

«Я Джорджина Родригес, мне 27 лет. Пять лет назад моя жизнь изменилась», – представляется девушка, сидя на стульчике уже в более формальной обстановке.  

Так начинается реалити-шоу от Netflix Soy Georgina («Я – Джорджина»). Шесть эпизодов по 40 минут показывают жизнь модели, матери и трендсеттера. В кадре повседневность девушки – встречи с друзьями, путешествия, мероприятия и быт. 

В мире ледовых шоу новый грант от государства – в этот раз его получил спектакль Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Президентский фонд культурных инициатив выделил на его проведение в Луганске 14 443 475 рублей– деньги получит ООО «Навка Шоу», которое должно добавить к проекту еще 3,65 млн из своих средств. Погрузимся в детали – кто и как раздает гранты фигуристам.

Товарищеский матч с «Динамо» превратили в масштабное прощание: дали Ротенбергу торжественные 7 минут на поле, фанаты сопроводили песнями и кричалками, подготовили персональные флаги, баннеры, клуб вручил футболку в рамке. Как настоящей легенде. 

Борис отыграл 116 минут за 6 лет.

«Юра сказал, что изначально видел джинном только меня. Ну а кто еще может быть легендарным и сказочным персонажем на канале? Только я. Давайте тут скажем честно. Я тоже не сомневался и легко согласился. Редакторы создали огромное количество текстов по матчам – я чуть-чуть поправил под себя, но глобально они, конечно же, не мои.

Задача джинна – давать статистику, интересные факты, наблюдения по той или иной сборной. Это не столько прогноз, сколько короткие справочные материалы для болельщика. Я и сам многое почерпнул из этих текстов, но что-то и раньше знал. Я в этой роли не просто читатель, но еще и мыслитель».

Нужно ли известным спортсменам выставлять свою жизнь напоказ? Может, не задумывались об этом, но на «Матче» решили ответить на этот вопрос – конечно, в ток-шоу «Есть тема!», флагманском продукте телеканала.

Это та самая программа, которую часто сравнивают с политическим ток-шоу Ольги Скабеевой и Евгения Попова «60 минут». Сходства действительно есть: напряженная музыка, крикливый формат и гости из разных сфер (приходил даже эксперт «Время покажет»).

После триумфа в Кубке России «Амкал» и 2Drots зарубились между собой: встреча прошла в рамках турнира Olimbet МКС и закончилась мощнейшим скандалом.

За этим следило больше 220 тысяч человек.

Учитывая обиды Криштиану в «Реале», «Юве» и «МЮ», кажется, что не существует клуба, который соответствует всем критериям звезды. А если бы был, то каким он должен быть? 

Авторы Sports.ru собрали идеальный состав, в котором Роналду было бы комфортно, идеальный менеджмент, идеальный город и идеальную лигу! 

Да, так получилось, что идеальный город оооочень далек от идеальной лиги Роналду. Но это еще одно подтверждение: на планете не существует места, где Роналду было бы комфортно, где людям вокруг него было бы комфортно и где он мог бы реализовать оставшийся потенциал. 

Уже ставший легендарным разговор Александра Головина с Антоном Анисимовым (ведущим «Есть тема!») вошел в историю Sports.ru: пост стал самым заминусованным за все то время, что сайт ведет рейтинг. 

Мы решили зафиксировать величие и собрать топ-30 – правда, убрали из выборки ежегодные сборники заминусованных текстов. А еще вместо простой сортировки по количеству минусов мы ввели индекс хейта (ИХ) – количество минусов на тысячу просмотров. ИХ показывает, с какой активностью люди минусовали конкретный пост. 

Постановку на актуальную повестку анонсировал главный идеолог проекта – Илья Авербух.

«Время, когда мы все мобилизуемся, но я считаю, что такие программы (телешоу) не только развлекательные, но еще и очень объединяющие. Мы стараемся, чтобы каждый танец был актуален сегодняшнему времени. Не я принимаю решения, что своевременно, а что нет», – сказал Авербух.

Последние годы Россия славится фрик-боями, которые гремят на весь мир. Где еще могут встретиться в клетке депутат, актер-зоофил или свора проституток? Флагманом индустрии стал промоушен Epic Fighting Championship – место, где дерутся бомжи, алкоголики и 200-килограммовые женщины. А безумное шоу ведут рэпер Сява и Стас Барецкий, который иногда как колобок катается с микрофоном по клетке. В свежем выпуске Epic Fighting состоялся чудо-бой: в клетке сошлись две порноактрисы – Елена Беркова и Лола Тейлор.

– Как быть с очевидными косяками вроде смерти Пеле?  

– Это да, это косяк. Я увидел в твиттере и не перепроверил. Меня подкупил тот твит.

– Еще одна деза от тебя: УЕФА рекомендовал, что нужно закончить сезон из-за коронавируса.

– Это я не так перевел.

– И на тебя все начали ссылаться.

– Да мне по херу.

– Ну как по херу? А ответственность перед аудиторией?

– Она есть, но я же потом исправил все.

Почему команда не рассыпалась, когда Ротенберг стал главным тренером? Каким был его путь на скамейку с позиции вице-президента и генменеджера? Что он вообще представляет собой как тренер? Все это Никита Петухов выяснил у главного тренера СКА.

– Давай пройдемся по сегодняшней сетке федерального канала (интервью состоялось 24 декабря – Sports.ru). «Безумный кулак», «Погоня», «Ринг», «Нокдаун», сериалы «Крюк» и «Проспект обороны». Логика понятна: во всех фильмах и сериалах есть спортивная направленность. Какие задачи это решает для «Матч ТВ»?

– Наращивание аудитории канала. В декабре кино стало больше, потому что РПЛ ушла на каникулы, а новогодняя сетка федеральных каналов состоит во многом из повторов советской классики. Кино обеспечивает перетекание целевой аудитории на канал.

– Если упростить, можно сказать, что если кино не будет – средняя доля будет падать, доходы канала тоже будут падать, соответственно, вы не сможете покупать такой же объем прав?

– Все абсолютно так.

Здесь ярко: «Матч ТВ», Митя Фомин, колонки Глеба Чернявского.

На главном стадионе России прошел митинг-концерт в честь Крыма. По данным московского МВД, в «Лужниках» собралось больше 95 тысяч человек (на спортивных мероприятиях он вмещает 81 тысячу), еще более 100 тысяч находились рядом с ареной. А когда-то здесь проходили топовые спортивные события. Но после ЧМ их набирается не так уж и много.  

– Россию в ООН в начале марта поддержали только четыре страны: Сирия, Эритрея, Северная Корея и Беларусь. 

– Это абсолютно не показатель. У каждой страны есть свои мотивы голосовать так или иначе. Каждый случай индивидуален. Взять ту же Турцию: она ведет себя так, как удобно ей. Где-то манипулирует, где-то – шантажирует. И пытается выторговать что-то в обмен на что-то. 

Просто эти страны больше заинтересованы в том, чтобы поддержать Россию. Им выгоднее сделать это с Россией, чем с остальными. 

– Как получилось, что нас поддерживают только четыре страны? 

– Это вопрос в том числе к дипломатии. Я не специалист в этом.  

– Ты поддерживаешь внешнюю политику, значит, понимаешь, о чем речь.

– Это большая политика, экономика, бизнес. Ты не можешь дружить со страной, которая находится в НАТО. Или которая экономически зависит от той страны, которая в НАТО. Все взаимосвязано. Надо каждую страну изучать отдельно. Если кто-то как-то проголосовал – это еще ничего не значит. Все намного сложнее, чем нам кажется. 

30 самых заплюсованных постов 2022 года

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35 комментариев

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Алексей Тарлыков
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Ответ sergpn
Чтож, заминусуем и этот :)
По традиции!
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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ Shuller18
Навка, Загитова, Матч ТВ и приближенные к власти. Собственно, сделай материал про что-то из данного списка, получишь минусы) А Эпик файт чемпионшип, где Беркова дралась, на мой взгляд ГЕНИАЛЬНАЯ вещь! При всей своей абсурдности, многие хотели увидеть, как всякие фрики дерутся и выясняют отношения на ринге, вот и получили.
Многие по типу шуллера*
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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ Так говорил Батистута
Не надоело слово "левачки" тулить во все щели, не понимая его смысла? Как и не понимая смысл слова "милитаризация", увязывая его даже не с расходами на оборону, а с ВПК какмм-то сраным. то есть то что вы шахиды в Иране закупаете и тратите весь запас ракет, выпуливая по 700 млн долларов за раз с эффектом около нуля - это не милитаризация, раз страна не работает еще вся на каски нового образца? (вернее работала, но где 300 тыс. комплектов ратника знает один рогозин, красующийся во всем натовском). у тебя черный властелин обращение новогоднее делает на фоне солдат. а ты про ВПК какой-то. Тут уже неважно правачок ты или левачок. Собирательно это дурачок. Впрочем твой ник - лучшее из саморазоблачений. не хватает только этой картинки и подписи под ней "ох уж эти тупые левачки". https://cs11.pikabu.ru/post_img/2018/08/02/11/1533236522188425164.jpg
Нет не надоело, особенно учитывая, что вы и есть левачки
Какие расходы на оборону, ты хоть знаешь что такое милитаризация?)))
Эффект около нуля весь запас ракет
Ахахахаххаах
Палишься, 🐷
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Сталкер
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Ответ Bashibuzuck
Действительно, мерзость на мерзости, и самые частые это Загитова, Навка и Анисимов. Совпадение? Не думаю😁
Мерзость - писать мерзости.
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Shuller18
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Ответ Cruel Snake
Навка, Навка, Навка... Традиция есть традиция. Минус и этому посту. Много, много минусов, 2023
Навка, Загитова, Матч ТВ и приближенные к власти. Собственно, сделай материал про что-то из данного списка, получишь минусы)
А Эпик файт чемпионшип, где Беркова дралась, на мой взгляд ГЕНИАЛЬНАЯ вещь! При всей своей абсурдности, многие хотели увидеть, как всякие фрики дерутся и выясняют отношения на ринге, вот и получили.
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Mixalblch
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Жаль, что можно поставить всего один минус. Подборка-то шикарная: путин, навка, мразь тв, гу, йозе марино ... Каждый достоин своего минуса
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KROVOSOS
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Спортс, нужна статья: "Роман Мун, где он сейчас?"
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Так говорил Батистута
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Ответ Полиграф Полиграфычъ
Какую милитаризацию?)) У нас даже ВПК не занимает какую-то значимую часть в промышленности)))) Левачки такие глупые, шок
Не надоело слово "левачки" тулить во все щели, не понимая его смысла? Как и не понимая смысл слова "милитаризация", увязывая его даже не с расходами на оборону, а с ВПК какмм-то сраным. то есть то что вы шахиды в Иране закупаете и тратите весь запас ракет, выпуливая по 700 млн долларов за раз с эффектом около нуля - это не милитаризация, раз страна не работает еще вся на каски нового образца? (вернее работала, но где 300 тыс. комплектов ратника знает один рогозин, красующийся во всем натовском).
у тебя черный властелин обращение новогоднее делает на фоне солдат. а ты про ВПК какой-то. Тут уже неважно правачок ты или левачок. Собирательно это дурачок.

Впрочем твой ник - лучшее из саморазоблачений. не хватает только этой картинки и подписи под ней "ох уж эти тупые левачки".
https://cs11.pikabu.ru/post_img/2018/08/02/11/1533236522188425164.jpg
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Пепси пеналдувич
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Еще минус)
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Bashibuzuck
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Ответ Егор Малахов
Где шмурнов или у него крыша?
Шмурнов не самый стремачный, как оказалось, его интервью Настоящему времени добавило ему плюсов как человеку
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Так говорил Батистута
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Ответ Ignazio DE Alter
В основном все связанное с политикой
Удивительного в этом мало. Никакой спорт не способен принести столько смертей, разрушений, горя и сломанных судеб. И даже у самых одиозных персонажей спорта нет таких запасов (чисто в спортивном плане) лжи и лицемерия, такой тяги в банальному воровству. Тут же паноптикум собран современный российский.
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Bashibuzuck
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Действительно, мерзость на мерзости, и самые частые это Загитова, Навка и Анисимов. Совпадение? Не думаю😁
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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ Егор Малахов
Где шмурнов или у него крыша?
Едет
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Егор Малахов
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Где шмурнов или у него крыша?
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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ Олег Кузнецов
Награда нашла своего героя. Самый заминусованный пост победил с огромным отрывом. Видимо посетители спортс не поддерживают милитаризацию страны.
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МТБ
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Большая часть заплюсованных постов про футбол. Большая часть заминусованных про фигурку и хоккей.

Можно показывать рейтинг, для понимания кто есть кто, всем неверующим в популярность футбола и не понимающим, почему он номер один.
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VAX
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Приз имени Муна?
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artpal
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Два текста про самые заминусованные посты вошли в топ самых заминусованных постов.
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h5fvhwbkbh
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Жалко что не все могут минусовать на спортсе.
Я думаю что цифры были бы другими
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ARIGAMI ARIGAMI
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Давайте список самых заминусованных комментариев года на спортсе.
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Олег Кузнецов
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Награда нашла своего героя. Самый заминусованный пост победил с огромным отрывом. Видимо посетители спортс не поддерживают милитаризацию страны.
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amra73
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поднажмите комрады, пост про минусы не имеет права получить хоть один плюсег)
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Keerya
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Ну наконец-то, как же я ждал именно эту статью))
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Rinat Khudayberdin
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От меня моя бабушка откажется если узнает как мы тут фигурное катание минусуем
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Sgi
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«Фигурка популярнее футбола» говорили они. Итог - несколько статей о фигурке в топе заминусованных и ни одной в топе заплюсованных. Спасибо , свободны )
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