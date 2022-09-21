Рекорд по минусам на Sports.ru теперь у интервью ведущего «Есть тема». А вот топ-30 заминусованных постов за всю историю

И ввели специальный индекс хейта.

Уже ставший легендарным разговор Александра Головина с Антоном Анисимовым (ведущим «Есть тема!») вошел в историю Sports.ru: пост стал самым заминусованным за все то время, что сайт ведет рейтинг.

Мы решили зафиксировать величие и собрать топ-30 – правда, убрали из выборки ежегодные сборники заминусованных текстов. А еще вместо простой сортировки по количеству минусов мы ввели индекс хейта (ИХ) – количество минусов на тысячу просмотров. ИХ показывает, с какой активностью люди минусовали конкретный пост.

К примеру, у интервью Анисимова 4637 минусов и 165659 просмотров. Тогда ИХ = (4637÷165659)*1000 = 27,99. По количеству минусов вторым должно быть «Заявление Sports.ru по поводу новостей об Артеме Дзюбе» – но у поста 225 тысяч просмотров, поэтому 14-е место по ИХ.

Для удобства – вот обозначения.

А теперь вперед!

А вот такой же топ-30, но по общему рейтингу (то есть сумме плюсов и минусов).

Из-за другого подхода некоторые посты поменялись местами, а некоторые вообще выпали из рейтинга.

На Sports.ru есть традиция: ежегодные топ-30 заминусованных постов получают тысячи минусов. Давайте сломаем устои – и заплюсуем эту легендарную подборку.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»; РИА Новости/Алексей Дружинин