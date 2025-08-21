Берарди и «Сассуоло» продлили контракт до 2029 года. У вингера за 400 матчей 148 голов и 110 ассистов – он лучший бомбардир в истории клуба

Доменико Берарди продлил контракт с «Сассуоло».

31-летний итальянский вингер и клуб, вернувшийся в Серию А, заключили соглашение до лета 2029 года.

Доменико – воспитанник «Сассуоло », он дебютировал за первую команду в 2011 году. С 2013 по 2015 год игрок принадлежал «Ювентусу», а затем снова стал футболистом «нероверди».

За «Сассуоло» Берарди провел 400 матчей, забил 148 голов и отдал 110 результативных передач. Подробная статистика выступлений лучшего бомбардира в истории клуба доступна здесь .

Фото: sassuolocalcio.it