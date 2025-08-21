Берарди и «Сассуоло» продлили контракт до 2029 года. У вингера за 400 матчей 148 голов и 110 ассистов – он лучший бомбардир в истории клуба
Доменико Берарди продлил контракт с «Сассуоло».
31-летний итальянский вингер и клуб, вернувшийся в Серию А, заключили соглашение до лета 2029 года.
Доменико – воспитанник «Сассуоло», он дебютировал за первую команду в 2011 году. С 2013 по 2015 год игрок принадлежал «Ювентусу», а затем снова стал футболистом «нероверди».
За «Сассуоло» Берарди провел 400 матчей, забил 148 голов и отдал 110 результативных передач. Подробная статистика выступлений лучшего бомбардира в истории клуба доступна здесь.
Фото: sassuolocalcio.it
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Сассуоло»
