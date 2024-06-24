Орлов: «Волков – молодой игрок. А какую пользу «Зениту» принесли Фернандес, Бакаев?»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал своё мнение, почему «Зенит» подписал крайнего защитника «Краснодара» Сергея Волкова.

«Волков пришёл на ту же позицию, что и Вячеслав Караваев. Но он моложе. У Сергея есть скорость, выносливость. Всё решит конкуренция. К Караваеву есть вопросы. У него много неточных передач в прошлом сезоне. В команду нужно брать молодых и перспективных футболистов. Волков к ним относится. А какую пользу «Зениту» принесли Фернандес, Бакаев, Ахметов?», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Волков подписал контракт с петербургским «Зенитом» по схеме «4+1». «Краснодар» получит за 21-летнего защитника 5 миллионов евро и 2 миллиона евро в качестве бонусов (по информации журналиста Андрея Панкова). Игрок является воспитанником академии «Краснодара». В марте 2022-го года футболист перешёл из дубля «быков» в основную команду. Всего на его счету 73 игры за «Краснодар», в которых он забил два гола и отдал восемь результативных передач.

В прошлом сезоне правый защитник выходил на поле в футболке чёрно-зелёных в 29-ти матчах (в РПЛ и в Кубке России), в которых отметился тремя голевыми передачами.

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