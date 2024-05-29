Алип рассказал о разговоре с Торопом после столкновения

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, что извинился перед голкипером ЦСКА Владиславом Торопом после столкновения.

«Я сразу ночью записал ему историю. Как только он прочитал, написал ему в личные сообщения. Извинился, сказал, что это игровой эпизод и пожелал скорейшего выздоровления.

Надеюсь, что он быстрее вернется. Он мне сразу ответил. Желаю ему в следующем сезоне самого лучшего. Чтобы шел по ступенькам вверх. Все нормально», — приводит слова Алипа «Матч ТВ».

Столкновение Алипа и Торопа произошло в ответном матче финала Кубка России (Путь РПЛ) между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, пен. – 5:4). Голкипер армейского клуба получил переломы костей лицевого черепа.

Операция по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти прошла в университетской больнице МГМСУ и продлилась три часа.

Торопа выписали из больницы. Сообщалось, что он может пропустить 4 месяца из-за восстановления.

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