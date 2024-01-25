Кассьера не зебивал весь прошлый сезон – теперь женился и стал лучшим бомбардиром. Вот кто ему помогает

Матео Кассьерра перешел в «Зенит» летом 2022 года. Первый сезон выдался неудачным (2 гола в 26 матчах), а ко второму колумбиец полностью освоился: за 16 туров чемпионата-2023/24 форвард настрелял уже 14 мячей. Точка перемен – свадьба летом 2023-го.

В январе поползли инсайды об интересе саудовских клубов. Сложно представить, что «Зенит» отпустит Кассьерру, но если это случится, в СА наверняка поедет и его жена Маргарита. Кстати, в Россию она ехать боялась – из-за стеротипов о морозе, медведях и бандитах, а также из-за новорожденного сына.