Все о Зените
Блог

Кассьера не зебивал весь прошлый сезон – теперь женился и стал лучшим бомбардиром. Вот кто ему помогает

Зенит Зенит
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Матео Кассьерра Матео Кассьерра
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Матео Кассьерра перешел в «Зенит» летом 2022 года. Первый сезон выдался неудачным (2 гола в 26 матчах), а ко второму колумбиец полностью освоился: за 16 туров чемпионата-2023/24 форвард настрелял уже 14 мячей. Точка перемен – свадьба летом 2023-го.

В январе поползли инсайды об интересе саудовских клубов. Сложно представить, что «Зенит» отпустит Кассьерру, но если это случится, в СА наверняка поедет и его жена Маргарита. Кстати, в Россию она ехать боялась – из-за стеротипов о морозе, медведях и бандитах, а также из-за новорожденного сына.

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Попа ужасна
+11
-2
+9
Хватит!!! Прекратите это!!!
+5
0
+5
ЗЕбивал? Может, забивал?
+4
0
+4
Корма могучая.
+2
0
+2
Зато сидеть очень удобно
0
0
0
Нет, не силикон.
0
0
0
Зебивал?
0
0
0
Это какой то фрик,ну не может же такое существо быть в реале(
0
0
0
Бандитах? Она из Швейцарии переезжать хотела ?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий